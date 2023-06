Európe hrozí, že prehrá preteky o batérie do elektromobilov

Hlavnou prekážkou je prístup k surovinám spolu s rastúcimi nákladmi a tvrdou konkurenciou.

BRUSEL. Európe hrozí, že prehrá preteky o to, aby sa stala globálnou veľmocou pri výrobe batérií do elektromobilov. Hlavnou prekážkou je prístup k surovinám spolu s rastúcimi nákladmi a tvrdou konkurenciou.

Uviedol to v pondelok Európsky dvor audítorov vo svojej správe.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Elektrické vozidlá

Európsky dvor audítorov varuje, že Európskej únii sa možno nepodarí splniť ciele v oblasti klímy, keďže sa pri tom do značnej miery spolieha na využívanie elektrických vozidiel. Tie sú poháňané batériami, ktoré obsahujú viaceré ťažšie dostupné kovy od kobaltu po nikel a lítium.

Nezávislý externý dvor audítor v správe uviedol, že takmer jedno z piatich nových áut registrovaných v bloku v roku 2021 malo elektrickú zástrčku.

Dopyt po nich porastie a očakáva sa, že do roku 2030 bude po európskych cestách jazdiť približne 30 miliónov vozidiel s nulovými emisiami oxidu uhličitého, zatiaľ čo predaj nových benzínových a naftových áut bude po roku 2035 zakázaný.

Stratégia EÚ však nezohľadnila schopnosť bloku uspokojiť tento nový dopyt po batériách.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slováci dotujú málo, v Česku vám zaplatia polovicu nákladov na fotovoltiku (rozhovor) Čítajte

"EÚ sa usiluje stať sa globálnou batériovou veľmocou, aby si zabezpečila svoju ekonomickú suverenitu, ale podarí sa jej to? Šance nevyzerajú dobre," povedala novinárom Annemie Turtelboomová, ktorá viedla audit Európskeho dvoru audítorov.

"Čelíme riziku, že EÚ buď nesplní svoje emisné ciele pre rok 2035, alebo tento cieľ dosiahne prostredníctvom dovážaných batérií, čo by poškodilo európsky priemysel a prinieslo by to veľmi vysoké ceny," dodala.

Geopolitické riziká

Dodávky surovín pre EÚ sa príliš sústreďujú len na niekoľko krajín s geopolitickými rizikami, čo by mohlo viesť k ich nedostatku. V prípade piatich kľúčových materiálov bola závislosť EÚ od dovozu v priemere na úrovni 78 %, uvádza Európsky dvor audítorov.

"EÚ sa nesmie dostať do rovnakej závislej pozície s batériami ako so zemným plynom z Ruska," povedala Turtelboomová.

Približne dve tretiny svetového kobaltu pochádzajú z Konžskej demokratickej republiky, 40 percent prírodného grafitu je z Číny a EÚ je úplne závislá od dovozu rafinovaného lítia. Čína sa podieľa 76 percent na celosvetovej výrobnej kapacite batérií.

A potrvá príliš dlho, kým sa začne ťažba niektorých kovov v Európe. Portugalsko, ktoré vlastní najväčšie zásoby lítia v bloku, neočakáva spustenie jeho produkcie skôr ako v roku 2026.

EÚ podľa EDA zaostáva aj v nákladovej konkurencieschopnosti čiastočne v dôsledku vysokých cien energií, pričom údaje Európskej komisie sú zastarané a neúplné a verejné financovanie zostáva nekoordinované.