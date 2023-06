Fico sa vyhráža bankárom, dlžníci by mali spozornieť

Nápad vyberať extra dane od bánk je čistý populizmus.

Treba uznať, že pri výbere predvolebných tém je predseda Smeru Robert Fico majster. Ľúty boj za lacnejšie potraviny proti „nenažraným“ obchodníkom vedie Fico už niekoľko mesiacov.

Teraz k nim pridáva „arogantných a bohatých“ bankárov, ktorí zdražujú úroky na hypotékach a sami sa vraj vyvážajú na zlatých mercedesoch.

Aj teraz Fico trafil do čierneho. Hypotéky naozaj zdražujú už od vlaňajšej jesene. Kým pred rokom človek mohol dostať úver na bývanie s jednopercentným úrokom, dnes sa úroky pohybujú nad štyrmi percentami. Pri vyšších hypotékach nad 100-tisíc eur tak môžu mesačné splátky narásť až o stovky eur.

Práve toho sa Fico chytil už pri vytiahnutí témy znovuzavedenia štátnej bonifikácie hypoték zo začiatku júna. Vtedy spomenul, že štát aj banky by mali doplácať vyššie úroky na hypotékach ľuďom a peniaze na to by získal z obnovenia bankového odvodu.

Teraz išiel ešte ďalej.