Denník Bild sa chystá nahradiť časť redakčných prác umelou inteligenciou, prepustiť chce dvesto ľudí

Spoločnosť chce znížiť náklady.

BRATISLAVA. Nemecký denník Bild plánuje nahradiť celý rad redakčných prác umelou inteligenciou v rámci programu znižovania nákladov o sto miliónov eur.

To by malo viesť k prepusteniu stoviek pracovníkov. Informuje o tom prostredníctvom svojej webstránky britský denník The Guardian.

Zmena práce

Mediálna skupina Axel Springer SE a vlastník Bildu, najpredávanejších novín v Európe, v e-maile zamestnancom uviedla, že sa budú musieť „rozísť s kolegami, ktorí majú úlohy, ktoré v digitálnom svete vykonáva AI a/alebo automatizované procesy“.

E-mail, do ktorého mal možnosť nahliadnuť konkurenčný Frankfurter Allgemeine Zeitung, tiež uvádza, že úlohy „editorov, zamestnancov tlačovej produkcie, korektorov a editorov fotografií už nebudú existovať tak ako dnes“.

Bild uviedol, že sa bude snažiť vyhnúť sa nútenému prepúšťaniu tam, kde je to možné, ale snaží sa znížiť náklady na redaktorské mzdy o „nízke trojciferné čísla“ alebo približne dvesto pracovných miest, informuje FAZ.

Noviny by tiež mali znížiť počet regionálnych vydaní z 18 na 12. E-mail podpísali štyria vrcholoví manažéri v novinách vrátane šéfredaktorov Marion Horn a Roberta Schneidera. Podobné opatrenia by sa podľa FAZ v konečnom dôsledku mohli očakávať aj od vlajkovej lode skupiny Axel Springer SE - denníka Die Welt.

Digitálna spoločnosť

Správa prišla po tom, čo sa výkonný riaditeľ Axel Springer SE Mathias Döpfner vo februári vyjadril, že vydavateľstvo bude len digitálna mediálna spoločnosť.

Vyhlásil pritom, že nástroje umelej inteligencie, ako je ChatGPT, by mohli „urobiť nezávislú žurnalistiku lepšou ako kedykoľvek predtým - alebo ju nahradiť“.

Predpovedal tiež, že umelá inteligencia bude čoskoro lepšia v „agregácii informácií“ ako novinári a že prežijú iba vydavatelia, ktorí dokážu vytvoriť „najlepší originálny obsah“, ako je investigatívna žurnalistika a komentáre.

The Guardian pripomína, že nástroje AI ako je spomenutý ChatGPT dokážu generovať vysoko sofistikované texty z jednoduchých používateľských výziev, ale ich odpovede sú niekedy nepresné alebo dokonca vymyslené.

Axel Springer SE nie je jediné vydavateľstvo, ktoré zvažuje umelú inteligenciu. BuzzFeed tento rok oznámil, že má za cieľ použiť umelú inteligenciu na „vylepšenie“ obsahu a online kvízov, zatiaľ čo Daily Mirror a Daily Express vo Veľkej Británii tiež skúmajú využitie umelej inteligencie.