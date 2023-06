Spomaľovanie rastu cien bude na Slovensku bude naďalej pokračovať

Prepad reálnych príjmov sa v tomto roku zastaví.

BRATISLAVA. Spomaľovanie rastu cien na Slovensku bude pokračovať v roku 2023, ako aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Prepad reálnych príjmov sa v tomto roku zastaví. Mzdy od budúceho roka porastú viac než inflácia.

Vyplýva to z aktuálnej predikcie Národnej banky Slovenska (NBS), ktorú prezentovali na tlačovej konferencii predstavitelia centrálnej banky.

"Inflácia potom, ako dosiahla svoj vrchol na jar, pokračuje v poklese, potvrdzujú to čísla za jednotlivé mesiace. Podľa nás spomaľovanie rastu cien bude pokračovať ako v tomto roku, tak aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Pod úroveň 10 percent by sa mala inflácia dostať ešte v tomto roku, čo je veľmi pozitívna správa najmä pre najzraniteľnejšie skupiny. Podľa našich odhadov by sme medziročnú infláciu mali dostať ku koncu roka niekde na úroveň 6 až 7 percent. Pravdou je, že pod 5 percent by inflácia mala klesnúť až v ďalších mesiacoch budúceho roka," priblížil guvernér NBS Peter Kažimír.

Celé to podľa jeho slov znamená, že v tomto roku sa zastaví prepad reálnych príjmov a od budúceho roka zostane v peňaženkách domácností "oveľa viac".

"Mzdy od budúceho roka porastú viac než inflácia, a to konečne uľaví rozpočtom domácností a podľa nás to aj zlepší domácu spotrebu," poznamenal guvernér.

"Treba si však uvedomiť, že stále pretrvávajú aj riziká, ktoré rast cien môžu opätovne zrýchliť. Tou najväčšou neznámou pre budúci vývoj cien sú regulované ceny energií, pretože skôr alebo neskôr bude musieť prísť k stretu s realitou, teda s cenami energií na svetových trhoch," upozornil.

Podčiarkol, že rizikom pre rast inflácie sú aj ceny potravín, a to vo vzťahu k situácii na Ukrajine, ale aj vo vzťahu k vývoju počasia v Európe a vo svete.

"Očakávaný vrchol teplôt naprieč zemeguľou by mohol spôsobiť nedostatok potravín a spôsobiť následne tlak na rast ich cien," poznamenal.

Tento rok o sile rastu ekonomiky podľa Kažimíra rozhodne export a investície.

"Na spotrebu domácností sa v tomto roku nemôžeme spoliehať. Vidíme to napríklad na sporivosti domácností, ktorá dosahuje historické minimá," dodal guvernér centrálnej banky.

"Očakávame, že HDP (hrubý domáci produkt) vzrastie o 1,4 percent v tomto roku, o 3,3 percenta v roku 2024 a o 3,2 percentá v roku 2025," doplnil predikciu Reiner Martin, poverený výkonný riaditeľ úseku meny, štatistiky, výskumu a bankových obchodov NBS.