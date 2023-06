Trendy sa nemenia, prepad reálnych príjmov sa však v tomto roku zastaví

Najväčšou neznámou sú podľa Kažimíra regulované ceny energií.

BRATISLAVA. Inflácia pokračuje v poklese. Podľa Národnej banky Slovenska spomaľovanie rastu cien bude pokračovať ako v tomto roku, tak aj v nasledujúcich dvoch rokoch.

Ako ďalej na stredajšej tlačovej konferencii povedal guvernér NBS Peter Kažimír, pod úroveň desiatich percent by sa mala inflácia dostať ešte v tomto roku, čo je podľa neho pozitívna správa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak by však mal stručne okomentovať ich novú ekonomickú predikciu v porovnaní s tou predošlou z marca, bolo by to konštatovanie „nič nového pod slnkom, všetko po starom". V zásade sa trendy podľa jeho slov nemenia.

Medziročná inflácia by sa ku koncu roka mohla držať niekde pri šiestich, resp. siedmich percentách. Pod päť percent by mala klesnúť podľa centrálnej banky až v ďalších mesiacoch budúceho roka. Zastaviť by sa tak mal prepad reálnych príjmov.

„A od budúceho roka ostane v peňaženkách našich domácností oveľa viac,“ skonštatoval Kažimír.

Popri týchto relatívne dobrých informáciách však stále pretrvávajú aj riziká, ktoré rast cien môžu opätovne zrýchliť. Tou najväčšou neznámou sú podľa Kažimíra regulované ceny energií.

Pretože skôr či neskôr bude musieť prísť stret s realitou a zreálnením s cenami na svetových trhoch. Rizikom sú podľa NBS aj ceny potravín, a to aj vzhľadom na situáciu na Ukrajine, či počasie vo svete.

Tento rok o sile rastu slovenskej ekonomiky rozhodnú export a investície.

„Na domácu spotrebu sa nemôžeme spoľahnúť. Sporivosť totiž dosahuje historické minimá,“ skonštatoval Kažimír.

Ako doplnil výkonný riaditeľ dočasne poverený riadením úseku meny, štatistiky, výskumu a bankových obchodov Reiner Martin, slovenská ekonomika by v tomto roku mala rásť o 1,4 percenta. V ďalšom roku by hrubý domáci produkt mal vzrásť o 3,3 percenta a o rok neskôr o 3,2 percenta.