Diaľničný úsek s tunelom Višňové by mali dokončiť na prelome rokov 2024 a 2025

Stavba je podľa ministra pod kontrolou.

VIŠŇOVÉ. Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pravdepodobne nedokončia v roku 2024, ale na začiatku roka 2025.

Na brífingu pri tuneli Višňové to povedal minister dopravy Pavol Lančarič.

Podotkol, že je lepšie mať realistické očakávania, než si kresliť vzdušné zámky. "Je tam ešte veľa roboty a je škoda, že sa musí robiť. Lebo sa asi neurobila na prvý raz dobre. Čo naťahuje a predražuje celý proces. Ale nadobudol som zároveň aj pocit, že stavba je pod kontrolou a všetko smeruje k zdarnému koncu," povedal minister dopravy.

Stavbu by mali dokončiť na prelome rokov 2024 a 2025 aj podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimíra Jacka.

"Pochopiteľne, musíme ešte dotiahnuť projekt technológie do tunela. Do dvoch-troch týždňov by sme mali mať ukončenú súťaž. Víťazná spoločnosť začne po jej ukončení pracovať na realizácii technológie v tuneli. Časovo to vychádza tak, že keď sa bude končiť stavebná časť, bude sa končiť aj technológia. To znamená, že tunel sa odovzdá komplet s technológiou," dodal.

Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku.

Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.