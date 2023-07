Dodávkový Uber začínal v Trebišove. Dnes riadi dopravu v celej Európe

Firma Swida Innovative je nominovaná na ocenenie FeliX Business Award.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Spoločnosť Swida Innovative je nominovaná na cenu FéliX Business Award v kategórii Výnimočný rodinný biznis.

Tridsiatnik Viktor Sučka s mamou Helenou a sestrou Lenkou v Trebišove a neskôr v Košiciach vybudovali prosperujúci biznis s klientmi po celej Európe. Ich spoločnosť Swida Innovative sa zaraďuje medzi najrýchlejšie rastúce firmy na Slovensku.

Swida je špecialistom na expresnú prepravu, ktorá sa vo svete logistiky v princípe považuje za anomáliu. Väčšinou je o napravovaní chýb iných a akousi poslednou záchranou.

„Ak sa pokazí výrobná linka, firme vznikajú obrovské náklady. Dovoz chybnej súčiastky je potrebné zrealizovať čím skôr a to je naša práca,“ vysvetľuje Viktor Sučka.

Už z toho je zrejmé, že expresná doprava je stresujúci biznis. Navyše, podniká v nej množstvo vzájomne si konkurujúcich hráčov. Uspeje ten, kto sa dokáže na trhu efektívne pohybovať a vybudovať si úzke vzťahy.

FéliX Business Award je biznisová cena, ktorú vyhlasuje INDEX a Slovenská sporiteľňa v spolupráci s odbornými partnermi. Získať ju môžu inšpiratívne firmy a aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti krajiny.

Vyhlasovatelia FéliX Business Award



Odborný partner



Digitálna firma

V rodine Sučkovcov začala najprv podnikať mama. Helena Sučková v roku 1999 založila firmu Swida, venovala sa účtovníctvu a daňovému poradenstvu. Keď v polovici uplynulej dekády prišiel jej syn Viktor s nápadom na špedičný biznis, firmu mu ponúkla.

Viktor Sučka vraví, že od detstva miloval informatiku a všímal si, že sa niektoré veci sa dajú robiť lepšie a efektívnejšie.

„Mal som 23 rokov a pracoval som v špedičnej spoločnosti. Pochopil som, že sa to dá robiť digitálne, a tak som sa do toho pustil,“ spomína. Do svojho startupu prizval zopár známych, s ktorými si prenajali kanceláriu v Trebišove, nakúpili počítače a začali zháňali prvé zákazky.

„Môžem spomínať svoju rodinu, ale nič by sme nedokázali, ak by som pri sebe nemal ostatných manažérov a ľudí ako Stanislav Ščúr, ktorý sa stará o klientov, alebo Pavol Geňo, ktorý vedie tím disponentov,“ dodáva.

Swida Innovative sa dá, s trochou preháňania, prirovnať k Uberu. Tak ako Uber priniesol zásadnú (disruptívnu) inováciu do sektora taxikárskych služieb, víziou firmy z východu Slovenska je stať sa priekopníkom v inováciách na digitalizáciu špedičného biznisu.

V praxi to znamená, že pracuje s dátami a nepotrebuje vlastniť ani jeden kamión alebo dodávku.

V databáze má desiatky tisíc vozidiel od stoviek dopravcov z celej Európy. Ak príde požiadavka na transport, dokáže ich okamžite kontaktovať. Je jedno, či ide o transport zo Slovenska do Nemecka alebo z Írska do Grécka.

Pracovisko Swida Innovative v Košiciach. (zdroj: Lukáš Klčo)

„Vydretá robota“

Začiatky Sučkovej firmy pripomínali dilemu sliepky vajíčka, teda čo bolo skôr. Inými slovami, klienti chceli za špedičnou firmou vidieť históriu, dopravcovia zasa zákazky a schopnosť objednávateľa platiť faktúry.

Najprv sa v Swide Innovative orientovali na veľké špedičné firmy napríklad z Nemecka, od ktorých preberali z ich pohľadu málo lukratívne zákazky. Tie sa vybavovali aj po pracovnom čase alebo cez víkendy.

„My sme po týchto zákazkách siahli. Zo začiatku sme špedičkám pomáhali, ale na pozadí sme budovali vlastný biznis. Najali sme obchodníkov, ktorí obvolávali ďalších klientov, aby si objednali dopravu cez nás,“ hovorí Viktor Sučka.

Miestami až otravnými telefonátmi s potenciálnymi zákazníkmi získavali cenné informácie a budovali si s nimi osobnejšie vzťahy. Podľa Viktora to bola „vydretá robota“, v ktorej sa miesili malé úspechy a odmietnutia.

Klientov získali z automobilového, farmaceutického či leteckého priemyslu, kde je každá minúta odstávky drahá. „Keď sa napríklad na letisku zistí porucha lietadla, náhradnú súčiastku je potrebné dopraviť čím skôr,“ vraví šéf Swidy.

Rýchlejší vyhráva