Elektromobily za desaťtisíc eur sú chiméra. Na akú cenu reálne klesnú? (anketa)

Batériové autá vytlačia postupne z trhu plug-in hybridy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dlhodobá štátna podpora elektromobility na Slovensku zatiaľ skôr pokrivkáva. Vláda pritom už v roku 2019 prijala akčný plán, v ktorom sa zaviazala aj podporovať výskum a výrobu elektrobatérií či budovanie nabíjačiek.

Po príchode covidovej pandémie ministerstvo hospodárstva dočasne pozastavilo dotácie pri kúpe elektromobilov. Hoci ich potom obnovilo, finančné ťažkosti pri podpore štátu pretrvávali.

Vláda Ľudovíta Ódora nedávno schválila nový akčný plán rozvoja zelených áut. Opatrenia rátajú s dotáciami na nákup vozidiel, výstavbou nových nabíjačiek i so zvýhodňovaním bezemisných automobilov.

INDEX zisťoval medzi odborníkmi z automobilového priemyslu, ako vidia budúcnosť elektromobility na Slovensku.

Na naše otázky odpovedali:

Marek Kopča, marketingový riaditeľ Hyundai Motor Czech na Slovensku

Jaroslav Hercog, konateľ Škoda Auto Slovensko

Miroslav Straka, produktový odborník značky Volkswagen pre e-mobilitu

David Košťál, hovorca Jaguar Land Rover Slovakia

1. Aké sú hlavné limity rozširovania elektromobility na Slovensku?

Marek Kopča (Hyundai) (zdroj: Hyundai Motor )

Marek Kopča, Hyundai Motor: Kombinácia vyššej obstarávacej ceny, nedostatočnej nabíjacej infraštruktúry, chýbajúcej podpory štátu, ale aj nedôvera voči tejto technológii najmä z dôvodu chýbajúcej skúsenosti a predsudkom.

Jaroslav Hercog, Škoda Auto Slovensko: Zlepšiť treba predovšetkým rozvoj infraštruktúry. Treba tiež dostať na trh cenovo dostupnejšie modely automobilov, implementovať nedávno schválený Akčný plán rozvoja elektromobility a výrazne zmeniť rétoriku politikov, ktorí sa dostanú k moci.

Čo sa týka infraštruktúry, existujúca sieť je dostatočná, ale sme len na začiatku predaja elektrických vozidiel. Tvoria dve percentá všetkých nových predaných áut na Slovensku.

Infraštruktúra sa bude musieť mnohonásobne rozšíriť. Treba určiť, kde budú pomalé a rýchle nabíjačky, ako sa pokryjú hlavné ťahy. Počet elektromobilov sa bude rýchlo zvyšovať.

Tiež by pomohla priama podporu na nákup elektromobilu, ak by bola systémová a pre zákazníkov predvídateľná na dlhšie časové obdobie.

Miroslav Straka, Volkswagen: Za limity považujem najmä chýbajúcu konzistentnú a dlhodobú podporu od štátu pre budúcich i súčasných majiteľov elektrovozidiel. Zo zahraničia máme veľa dobrých príkladov konkrétnych benefitov, ktoré by šíreniu e-mobility pomohli.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rozbehnuté čínske automobilky idú dobyť Európu. Najviac ohrozené je Slovensko Čítajte

2. Kedy sa môže na slovenskom trhu objaviť elektromobil pod 10-tisíc eur z Európy?

Marek Kopča, Hyundai Motor: Očakávať, že plne elektrické vozidlo bude stáť menej ako desaťtisíc eur je nerealistické. Pod touto hranicou v súčasnosti nie je v ponuke ani najlacnejšie auto s benzínovým motorom.

Výzvou pre výrobcov bude ponúkať zákazníkom elektrické autá s cenovkou do 25-tisíc eur. Cenu v Európe neovplyvňuje len technológia elektrických vozidiel, ale aj neustále rastúce požiadavky na bezpečnostnú výbavu vozidla.

Jaroslav Hercog (Škoda) (zdroj: Škoda Auto Slovensko)

Jaroslav Hercog, Škoda Auto Slovensko: Auto s európskym štandardom bezpečnosti a komfortu za takú cenu je zatiaľ nereálne predávať. Viaceré vyjadrenia predstaviteľov automobilových značiek naznačujú hranicu okolo 25 tisíc eur.

Výrobcovia postupne predstavujú menšie elektromobily v cenovo dostupnejších segmentoch s cieľom sprístupniť túto technológiu širšej skupine zákazníkov. Musí to dávať zmysel, jednak z pohľadu nákladov a marže výrobcov, ako i kúpyschopnosti.

Keď vezmeme do úvahy technologický vývoj, konkurenčný boj automobiliek a dopyt po mobilite, dá sa očakávať ďalšie znižovanie tejto hranice na približne 20-tisíc eur.

Miroslav Straka, Volkswagen: Volkswagen dlhodobo pracuje na koncepte dostupnej e-mobility, do roku 2026 počíta s uvedením desiatich nových elektromodelov. Napríklad model ID.2 bude uvedený na trh v roku 2025 s cenou pod 25-tisíc eur.

3. Budú automobilky naďalej investovať popri čisto elektrických vozidlách aj do plug-in hybridov?

Jaroslav Hercog, Škoda Auto Slovensko: Škoda ohlásila, že nový Superb aj nová generácia modelu Kodiaq budú disponovať technológiou plug-in hybridov. Pre adaptáciu flotilových klientov do éry elektromobility je to veľmi potrebná technológia. Škoda Auto do roku 2026 predstaví šesť čisto elektrických modelov.

Miroslav Straka (Volkswagen) (zdroj: Volkswagen)

Miroslav Straka, Volkswagen: Autá s plug-in hybrid pohonom budú relevantnou alternatívou aj v najbližšom období. Budú sa neustále inovovať, takže ešte istý čas môžu slúžiť ako „prestupná stanica“ na ceste k čistej elektromobilite.