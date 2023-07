Smejko a Tanculienka: Zo Spotify sa žiť nedá, pre politikov nerobíme

Tvorba pre najmenších je o citlivom marketingu, ale predovšetkým o koncertoch.

Duo Smejko a Tanculienka patrí medzi najvýraznejšie hudobné projekty, ktoré cielia na detského fanúšika. Stojí za ním manželský pár Marek a Petra Kováčovci, z pôvodne divadelného projektu vytvorili vlastnú značku.

Tvorbe pre najmenších sa venujú deväť rokov, podieľa sa na nej niekoľkočlenný štáb. Mozgom projektu je divadelný a filmový režišér Jaroslav Mottl. Naňho je napísaná aj firma, ktorá fakturuje zákazky.

„My beháme po vystúpeniach a on vymýšľa obsah. Klape nám to, dopĺňame sa. Pri takom množstve koncertov by sme kreatívu ani nestíhali,“ vysvetľujú PETRA A MAREK KOVÁČOVCI v rozhovore pre INDEX.

Ako ste sa profesionálne dali dokopy?

Marek: Počas vysokej škole sme pôsobili v divadle Maska vo Zvolene, ktoré sa zameriavalo na predstavenia pre žiakov základných a stredných škôl. Režisérom bol Jaroslav Mottl, ktorý hľadal projekt aj pre škôlkarov.

Vymysleli sme koncept, v ktorom sa spojil spev, tanec a príbeh, ktorý má deti zaujať. Výsledkom bolo jedno z ďalších predstavení v repertoári divadla. Začali sme s ním navštevovať škôlky a deťom sa to páčilo. Z jedného predstavenia vznikla šnúra koncertov, a tak sa projekt začal nabaľovať.

Petra: Nebolo to cielene podnikanie, teda v tom zmysle, že by sme vycítili šancu podnikateľsky preraziť. Nechceli sme ani vyplniť dieru na trhu, pretože už na ňom boli interpreti pre detského diváka ako Miro Jaroš, Spievankovo a Fíha tralala.

Kto primárne stojí za vaším projektom?

Marek: Okrem nás je to režisér Jaroslav Mottl, na ktorého je vedená firma Motte. Píše nám pesničky, scenáre, pripravuje videá. My sme v projekte primárne ako účinkujúci.

Petra: Niektoré podnety dávame aj my, ale v zásade do konceptu nezasahujeme. Roly sú rozdelené. My beháme po vystúpeniach na Slovensku a v Česku, kde odohrávame asi tretinu všetkých koncertov, a on vymýšľa obsah. Klape nám to, dopĺňame sa. Pri takom množstve vystúpení by sme kreatívu ani nestíhali.

Aký vzťah máte k firme Motte?

Marek: Ako účinkujúci herci pre firmu Motte fungujeme na základe zmluvy o výkone umeleckej činnosti. Sme v postavení slobodných umelcov. Naša odmena sa vypláca ako percento z celkových tržieb, či už z koncertov, streamovacích služieb alebo predaja merchu.

Koncerty pre politické strany nerobíme

Organizujete koncerty sami alebo si vyberáte z ponúk?