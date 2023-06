Rada pre rozpočtovú zodpovednosť znížila odhad rastu ekonomiky

Budúci rok má ekonomika vzrásť o 1,5 percenta, v ďalších rokoch sa rast zrýchli.

BRATISLAVA. Slovenská ekonomika by mala v tomto roku vzrásť o 1,3 percenta. Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v júnovej prognóze.

Znížila tak svoj predchádzajúci odhad rastu o 0,6 percentuálneho bodu (p. b.), nakoľko sa menej priaznivo vyvíjajú domáce aj zahraničné zložky agregátneho dopytu. Budúci rok má slovenská ekonomika vzrásť o 1,5 percenta, v ďalších rokoch sa rast zrýchli na necelé tri percentá.

"Výkon ekonomiky v tomto roku porastie len mierne, potiahnu ho najmä investície z fondov EÚ. Zahraničný dopyt rastie skromným tempom a k oživeniu dôjde až od budúceho roka pri poklese globálnej inflácie. Ponukové obmedzenia v globálnych obchodných reťazcoch už nezohrávajú významnú úlohu a nebudú brániť zotaveniu exportu," priblížila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Inflácia poľaví

Inflácia na Slovensku dosahovala podľa rady začiatkom roka nad očakávania vysoké hodnoty, no jej tempo sa už zmierňuje. Nákladové faktory sa do cien pretavujú dlhšie, ako sa očakávalo.

"Pri aktuálnom poklese globálnych cien komodít a so zvyšujúcimi sa hlavnými úrokovými sadzbami ECB očakávame v druhej polovici roka ďalšie zmiernenie inflácie. Za celý rok by tak mala v priemere dosiahnuť 10,7 percenta," avizovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

V horizonte prognózy do roku 2027 bude podľa nej inflácia postupne klesať. V roku 2024 ceny porastú v priemere o 4,6 percenta, pričom sa do nich budú dostávať oneskorené nákladové faktory, a to najmä z rastu miezd.

"V rokoch 2025 až 2027 očakávame pozvoľný návrat inflácie k dlhodobo rovnovážnym hodnotám a dočasne až pod ne. Pokles cien komodít a miernejší rast miezd môže dočasne vyústiť do inflácie mierne pod strednodobým inflačným cieľom ECB dve percentá," doplnila rozpočtová rada.

Mali by pomôcť investície z Plánu obnovy

Vývoj miezd bude podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v ďalších rokoch pomerne dynamický, a to aj z dôvodu oneskorených efektov inflácie do mzdových vyjednávaní. To má priniesť pomerne výrazné nárasty reálnej mzdy od budúceho roka okolo úrovne troch percent.

"Od roku 2024 v makroekonomickom výhľade počítame s konsolidáciou verejných financií na základe výdavkových limitov, ktorá síce stlmí oživenie agregátneho dopytu, ale prejaví sa skôr tým, že pomôže tlmiť inflačné tlaky a nedovolí ekonomike vstúpiť do fázy prehriatia. Ekonomiku budú podporovať aj investície z Plánu obnovy, v automobilovom priemysle a oživenie súkromných investícii," dodala rozpočtová rada.