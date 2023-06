Poľnohospodári očakávajú dobrú úrodu, pomohlo priaznivé počasie

Neopakuje sa minuloročné extrémne sucho.

BRATISLAVA. Poľnohospodári ukončili jarné práce na poliach. Vzhľadom na chladný máj a dostatok zrážok je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory predpoklad dobrej úrody.

Na juhu pestovatelia už vyorávajú zemiaky z novej úrody a všetci čakajú, kým obilie dozrie, aby mohla odštartovať žatva. Komora uviedla, že tento rok by sa mohla začať na prelome júna a júla.

Informovala o tom v tlačovej správe Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Jar ponúkla vhodné podmienky

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v rámci monitoringu jarných prác každý týždeň zisťovala, aký je vývoj poľnohospodárskych plodín. Zo zozbieraných informácií vyplýva, že Bratislava, Trnava, Galanta, Senica, Trenčín, či Košice, Michalvce a Trebišov si priebeh počasia na jar pochvaľujú.

Jarné práce tohto roka charakterizujú aj nové pravidlá Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Poľnohospodári sa mohli zapojiť do vytvorenia biopásov, a to tým, že do časti poľa vysiali trávy, byliny a ďatelinoviny, aby bolo v pestrejšej krajine viac opeľovačov.

Neopakuje sa minuloročné extrémne sucho

Žatva bude oproti vlaňajšku roku posunutá približne o jeden týždeň. Na juhozápade Slovenska už vyorávajú zemiaky z novej úrody, v Kežmarku a Poprade vzhľadom na nadmorskú výšku ešte len začiatkom júna ukončili sadenie zemiakov.

„Stav obilnín a repky pred začiatkom žatvy hodnotíme ako uspokojivý a pozitívne hodnotíme, že sa neopakuje minuloročné extrémne sucho. Podľa informácií meteorológov je väčšina územia krajiny bez rizika sucha, prípadne sa sucho len začína. Na výsledok žatvy však bude mať vplyv nielen kvalita a množstvo zrna, ale aj cena pri jeho predaji,“ uviedol Miroslav Štefček, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.