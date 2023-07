Dôchodky porastú, aj keď neurobíte nič

II. pilier prešiel zásadnou zmenou.

Dôchodkové správcovské spoločnosti presúvajú od júla 3,7 miliardy eur do výnosnejších fondov. (Zdroj: unsplash.com)

Ľudia na Slovensku by sa radi dožili 83 rokov a 46 percent obyvateľov sa teší na pokojnejší život v dôchodku a viac času na rodinu.

66 percent dnešných dôchodcov výrazne pociťuje pokles životnej úrovne, keď prestali pracovať. Tento ukazovateľ je najvyšší spomedzi 11 krajín sveta. Vyplýva to z prieskumu finančnej spoločnosti NN, ktorý sa zrealizoval na Slovensku na vzorke 1036 respondentov.*



Za komfortný dôchodok Slováci považujú sumu 800 eur a 500 eur vnímajú ako čiastku, s ktorou počas dôchodku vykryjú základné a nevyhnutné mesačné výdavky. Priemerný starobný dôchodok, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, dosahoval začiatkom roku 2023 sumu 576 eura mesačne.

Každý chce mať svoj dôchodok čo najvyšší, ale nie všetci sa o svoj budúci príjem zaujímajú a rozumejú investovaniu a zhodnocovaniu peňazí. Čím skôr v mladom veku človek urobí správne rozhodnutie o svojom sporení, tým viac sa mu to vyplatí a o desiatky rokov bude mať viac peňazí.

Druhý pilier, kde si na dôchodok sporí viac ako 1,7 milióna občanov prešiel v tomto roku zásadnou zmenou. Dôchodkové správcovské spoločnosti od júla presúvajú úspory pasívnych sporiteľov do indexových fondov. Úspory ľudí v II. pilieri majú potenciál na vyššie zhodnotenie. Sporitelia preto nemusia urobiť vôbec nič. Presuny sa týkajú 706-tisíc sporiteľov a objem majetku predstavuje viac ako 3,7 miliardy eur.

Zmena je automatická iba pre časť sporiteľov

Od mája tohto roka začala v druhom pilieri platiť predvolená investičná stratégia.

Predvolená investičná stratégia Po novom budú mať ľudia do 50 rokov sporiaci v II. pilieri dôchodkové úspory iba v akciovom indexovom fonde, následne sa im každý rok presunú 4 percentá z úspor do dlhopisového fondu. Do PIS sa dá dobrovoľne vstúpiť, aj sa z nej vyviazať.

„Na základe skúsenosti z finančného trhu je to optimálna investičná stratégia pre dlhodobé sporenie. Má ochrániť úspory budúcich dôchodcov pred ich ľahostajnosťou,“ hovorí Miroslav Kotov, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.

Rovnako žiadne rozhodnutie nie je definitívne a všetci sporitelia môžu vstúpiť aj vystúpiť z predvolenej investičnej stratégie.

Veľký presun úspor v druhom pilieri

V praxi to znamená, že úspory sa presunú do výnosnejších fondov. Týka sa to nových sporiteľov, a automaticky sa tam presunú aj súčasní pasívni sporitelia, ktorí od roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách a neposlali svojej DSS prejav vôle, že nesúhlasia s presunom.

Presun úspor pasívnych sporiteľov do akciových fondov začína 1. júla s cieľom vyššieho zhodnotenia peňazí. Mladším pasívnym sporiteľom, čiže narodeným od roku 1969, sa bude do indexových fondov presúvať majetok aj povinné príspevky. Ku koncu mája 2023 bolo v druhom pilieri vyše 553-tisíc mladších pasívnych sporiteľov a ich majetok predstavuje objem približne 3,7 miliardy eur.

Údaje k 9.6.2023. (zdroj: ADSS)

Počet starších pasívnych sporiteľov, čiže narodených do roku 1968, je tesne nad 153 000 a do indexových fondov budú smerovať od júla iba ich nové príspevky. A to až kým sa ich majetok nezosúladí s predvolenou investičnou stratégiou.

V prípade, že sa do predvolenej investičnej stratégie chce zapojiť aktívny sporiteľ, čiže niekto, kto po presune v roku 2013 urobil nejaké rozhodnutie o svojich úsporách alebo kto vstúpil do druhého piliera po roku 2013, môže tak urobiť. Stačí o to požiadať svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS).

Automatický vstup a dobrovoľný vstup do II. piliera až do 40 rokov

Automatický vstup do druhého piliera od 1.mája 2023 sa týka mladých ľudí súčasne so vstupom na trh práce, ako aj tých, ktorí napríklad žili v zahraničí a vrátili sa na Slovensko a sú povinní platiť odvody.

Veková hranica na vstup do druhého piliera sa posúva na vek 40 rokov. Podľa Kotova je posun z 35 na 40 rokov dobrá správa. „Aj 40- roční ľudia si budú ešte viac ako 20 rokov sporiť na dôchodok. A to je ešte veľa času na zhodnotenie. Lebo diverzifikovať úspory a nespoliehať sa iba na jeden zdroj nikdy nie je neskoro.“

Od prvého zaplatenia odvodov Sociálna poisťovňa registruje, že človek sa do polroka zapojí do druhého dôchodkového piliera. Ak tak neurobí aktívne sám a neuzavrie zmluvu s DSS, urobí to za neho Sociálna poisťovňa automaticky. Vyberie jednu DSS, s ktorou za poistenca uzavrie zmluvu. Rok po uzavretí zmluvy si môže poistenec DSS zmeniť, po dvoch rokoch od uzatvorenia zmluvy sa môže rozhodnúť, že si v druhom pilieri sporiť nebude.

Rovnako dôležité je, že sporitelia v II. pilieri sa nemusia spoliehať len na dôchodok z prvého piliera od Sociálnej poisťovne, ale ich úspory aktívne zarábajú na finančných trhoch a prinesú budúcim dôchodcom zdroje navyše.

Tí, čo odišli sa môžu vrátiť Do druhého piliera sa môžu zapojiť aj tí, ktorí si už raz sporili, ale vystúpili z neho, ale aj tí, ktorí pracujú a ešte nikdy si nesporili v druhom pilieri. Jedinou podmienkou je vek do 40 rokov.

Historická skúsenosť je jasná, akcie zarábajú viac ako dlhopisy

Dlhodobé a postupné investovanie do negarantovaných dôchodkových fondov prináša najlepšie výsledky. Medzi takého fondy patria hlavne tie akciové a indexové. Aj napriek možným krátkodobým výkyvom odmenia tieto fondy sporiteľov v dlhodobom horizonte vyšším ročným výnosom, a to rádovo niekoľko percent.

(zdroj: ADSS)

Vysvetlenie grafu: Predvolená investičná stratégia Začiatok sporenia vo veku 20 rokov

Hrubá mzda v prvom roku 1 300 eur

Príspevok v prvom roku 936 eur

Rast mzdy ročne 3%

Zhodnotenie garantovaný d.f. 3% ročne

Zhodnotenie negarantovaný d.f. 6% ročne

Dôchodkový vek 64 rokov

Čerpanie programového výberu 9 rokov

Nákup anuity vo veku 73 rokov

Kým pri dlhopisoch, ktoré sú v prevažnej miere zastúpené v dlhopisových garantovaných fondoch, možno očakávať ročné zhodnotenie na úrovni približne troch percent, pri akciách je to v rozmedzí 8 až 10 percent. Ako vysvetľuje portfólio manažér Ján Kútik z VÚB Generali d.s.s., a.s., pri dlhodobom sporení to znamená už výrazný rozdiel v nasporenej sume: „Napríklad sporiteľ, ktorý si pravidelne mesačne sporí 50 eur, si môže pri investovaní na akciových trhoch po štyridsiatich rokoch nasporiť až o 166-tisíc eur viac, ako keby investoval len do dlhopisov.“

*Medzinárodný prieskum pre finančnú skupinu NN sa uskutočnil v 11 krajinách sveta. Zúčastnilo sa ho viac ako 11-tisíc respondentov vo veku od 18 až do 79 rokov. Na Slovensku sa do prieskumu zapojila reprezentatívna vzorka v rozsahu 1 036 respondentov. Prieskum s názvom „Long, Happy and Healthy Life – Longevity Research“ realizovala belgická konzultačná agentúra Indeville počas septembra 2021.

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

