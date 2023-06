Zrušili vám let alebo ste výrazne meškali? Máte nárok na kompenzáciu

Cestovateľka radí, ako si vymôcť odškodné.

Dovolenková sezóna môže priniesť aj problémy a hodiny strávené na letiskách. Svoje o tom vie aj cestovateľka Janka Schweighoferová, ktorá píše blog Travelhacker. Nie každá komplikácia však musí bolieť.

Na blogu opisuje skúsenosť, keď mala z Viedne letieť do New Yorku s prestupom v Zürichu. Let do Švajčiarska však bol „overbooked“ – teda letecká spoločnosť predala viac leteniek, ako bolo miest v lietadle. Vtedy sa hľadajú dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní tento let oželieť.

„Zamestnanec Swiss Air sa nás spýtal, či by sme boli ochotní letieť o tri hodiny neskôr výmenou za voucher na 500 dolárov. Nestihli by sme však prestup do New Yorku. Na to nám ponúkol priamy let do New Yorku, s ktorým sme prileteli ešte o 20 minút skôr ako pôvodným letom. A k tomu sme mali 500-dolárový voucher,“ priblížila skúsenosť cestovateľka.

Aké máte možnosti, ak lietadlo mešká, prípadne letecká spoločnosť váš let úplne zrušila?

Pri európskych letoch a dopravcoch so sídlom v Európskej únii platia prísne pravidlá. Tie určujú, kedy máte nárok na odškodnenie v stovkách eur, aj čo všetko musí dopravca pri zmeškanom či zrušenom lete cestujúcim poskytnúť.

Ako to funguje

„Nájsť žiadosť o odškodnenie na webovej stránke leteckej spoločnosti je väčšinou jednoduché. Ak by niekto nevedel formulár nájsť, odporúčam vyhľadať cez google „flight compensation form a názov spoločnosti,“ radí cestovateľka.

Tvrdí, že poslanie žiadosti je jednoduché a trvá chvíľku. Náročnosť vyplnenia žiadosti závisí od leteckej spoločnosti.

Napríklad Ryanair vo formulári na odškodnenie podľa nej nemá možnosť, že let priletel do cieľovej destinácie s viac ako trojhodinovým omeškaním, čo je hranica pre odškodnenie. Namiesto toho je tam šalamúnska možnosť viac ako päťhodinového meškania.

Na peniaze sa niekedy čaká aj pol roka, ale prísť môžu aj v priebehu týždňa.

Pripomínajte sa