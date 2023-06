Česká vláda šliapla na brzdu, schválila úsporný balíček

Balíček označil Fiala za premyslený a sociálne zodpovedný.

PRAHA. Česká vláda v stredu schválila balík opatrení na konsolidáciu verejných financií, o ktorom verejnosť informovala v polovici mája.

Po rokovaní kabinetu to potvrdil český premiér Petr Fiala s tým, že ministri opatrenia napriek výhradám opozície či odborov schválili v pôvodnej podobe. Zmeniť ho môžu ešte poslanci, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Ak by sme ho neprijali a nedokázali šliapnuť na brzdu, situácia by sa čoskoro vymkla z rúk a doplatili by na to naše deti a vnuci. A to nikto rozumný a zodpovedný nemôže dopustiť," vyhlásil Fiala.

Balíček označil Fiala za premyslený a sociálne zodpovedný. Vláda si je podľa Fialu zároveň vedomá toho, že šetrenie je nepríjemné a "bolí". Je to však prijateľná cena za to, že bude Česko vo forme, myslí si premiér.

Balík legislatívnych zmien teraz zamieri do snemovne, poslanci by o ňom mali začať rokovať v polovici júla. Opozícia v snahe zabrániť prijatiu zmien už avizovala obštrukcie a podobu navrhnutých úprav bude chcieť zmeniť pozmeňovacími návrhmi. Tie však plánujú aj niektorí koaliční poslanci.

Proti zmenám tento týždeň na viacerých miestach protestujú odborári. Kritizujú najmä to, že s nimi vláda nevedie sociálny dialóg a o pripravovaných zmenách nediskutuje. Od polovice mája sú preto v štrajkovej pohotovosti.

Konsolidačný balíček je súborom noviel 62 zákonov najmä v daňovej oblasti. Schodok štátneho rozpočtu by sa podľa Fialovho kabinetu mal vďaka týmto zmenám v budúcom roku znížiť o 94 miliárd korún (približne štyri miliardy eur).

Peniaze do rozpočtu má priniesť napríklad opätovné zavedenie nemocenského poistenia pre zamestnancov, zvýšenie dane z príjmu firiem z 19 na 21 percent, úprava spotrebných daní a dane z hazardu či zníženie štátnej podpory stavebného sporenia. Zrušiť by sa malo aj množstvo daňových výnimiek, napríklad zľava na študenta či takzvané škôlkovné.

(1 EUR = 23,683 CZK)