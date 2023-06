Autom do Chorvátska: akú trasu vybrať a na čo si dať pozor

Profil kedysi obávaného nájazdníka a ďalšie dve nominácie na cenu FéliX v júlovom INDEXE.

Hudobná tvorba pre deti nie je pre bežné publikum obzvlášť zaujímavá. V priebehu uplynulej poldruha dekády sa však popri hip-hope stala jedným z najväčších trhov v slovenskom hudobnom priemysle.

Najúspešnejšími interpretmi hudby pre deti, ktorí sa na vás usmievajú aj z titulnej stránky júlového INDEXU, sú Marek a Petra Kováčovci. Lepšie povedané, Smejko a Tanculienka.

„Vymysleli sme koncept, v ktorom sa spojil spev, tanec a príbeh, ktorý má deti zaujať. Začali sme s ním navštevovať škôlky a deťom sa to páčilo. Z jedného predstavenia vznikla šnúra koncertov, a tak sa projekt začal nabaľovať,“ hovoria manželia Kováčovci v titulkovom rozhovore pre INDEX.

Dočítate sa v ňom, kto je mozgom projektu, ako im ho pomáhajú rozvíjať streamingové služby, prečo nechcú vystupovať na mítingoch politických strán (čo v čase kampane pred septembrovými voľbami môže byť aktuálne) či, ako si vyberajú partnerov a značky, s ktorými spolupracujú.

V júlovom INDEXE píšeme aj o ďalších interpretoch a hercoch z hudobno-zábavných šou pre deti. Miro Jaroš či autorka konceptu Fíha Tralala prezrádzajú, ako sa im darí v podnikaní.

V ďalšej časti seriálu Magnáti opisujeme príbeh finančníka Pavla Krúpu. Niekdajší zakladateľ skupiny Arca Capital, z ktorej ho neskôr vykopli, si pre agresívne biznisové praktiky vyslúžil povesť obávaného nájazdníka.

Miestami sa zdalo, a sám Krúpa to s obľubou tvrdil, že sa mu nemôže nič stať, pretože ho chráni akási aura. Bola to zjavne ilúzia, lebo brutálne doplatil na krach Arcy. V našom článku sa dočítate, prečo zo slovenskej päste ostal len tieň.

V samostatnom rozhovore pre INDEX pritom Krúpa priznáva, že sa vyhrabáva z bahna. „Môj imidž kvalitného investora dostal na frak, dostal som k. o., padol som na zem. Buď sa z toho dostanem, alebo zostanem v zabudnutí,“ hovorí.

Pavol Krúpa. (zdroj: Hej, Ty!)

V júlovom čísle INDEXU dostali, samozrejme, priestor aj viaceré letné témy. Ak sa chystáte ísť autom do Chorvátska na Jadran, poradíme vám, ako sa k „slovenskému moru“ dostanete najrýchlejšie a najvýhodnejšie a na aké nástrahy si treba dať pozor.

Ak vás skôr zaujíma turizmus u nás doma, prečítajte si analýzu, ktorí podnikatelia a skupiny na ňom zarábajú v lete najviac. Ak sa napríklad vyberiete do Vysokých alebo Nízkych Tatier, vaše peniaze pravdepodobne skončia u finančníkov z J&T.

V ďalšom článku sa zasa dozviete, ako na Slovensku funguje biznis so suvenírmi. Medzi tričkami s nápismi o láske k Bratislave bežne nájdete aj poháre s potlačou dielami českého maliara Alfonza Muchu alebo ruské matriošky.

Biznis so suvenírmi je globálny, hoci nie všetky sú vyrobené v Číne. Kupujúci však prihliadajú najmä na cenu a na to, aby sa im nezničili v kufri. Ako vravia obchodníci, tradičné slovenské šúpoľové bábiky chcú len fajnšmekri.

Ak patríte k fanúšikom hudby a chystáte sa na niektorý z letných festivalov, zaujať vás môže rozhovor so šéfkou Atmosféry v Hontianskych Nemciach. Jej rozpočet v tomto roku narástol o tretinu, časť prípravy už zabezpečujú externí dodávatelia.

Atmosféra rastie a organizátori pochopili, že dobrovoľníctvo, na ktorom doteraz stál, má svoje limity. „V porovnaní s Pohodou však stále dokážeme robiť festival za malé peniaze,“ hovorí Grétka Pavlovová.

Festival Atmosféra. (zdroj: Pavel Kudiváni)

V júlovom INDEXE vám predstavíme ďalšie dve nominácie na ocenenie FéliX Business Award. V kategórii Výnimočný rodinný biznis budú súťažiť nábytkári z krivánskej spoločnosti Lukamasiv a košická firma Swida Innovative, ktorej víziou je stať sa uberom v preprave expresných zásielok.

Z ďalších tém v júlovom INDEXE vyberáme:

Eurovea, Nivy a ďalší: Aké sú najväčšie nákupné centrá na Slovensku

Aké sú najväčšie nákupné centrá na Slovensku Za desaťtisíc to nebude: Koľko budú stáť elektromobily

Koľko budú stáť elektromobily Energia z vetra: Kto chce investovať do nových vrtúľ a kde vyrastú

Kto chce investovať do nových vrtúľ a kde vyrastú Opäť v kurze: Banky zlepšujú úroky na termínovaných vkladoch

