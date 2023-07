Ak v Dubrovníku rozprávate po chorvátsky, zaplatíte aj o polovicu menej (rozhovor)

Stanko Delić o zdražovaní v Chorvátsku.

Šéf cestovnej kancelárie More Stanko Delić. (Zdroj: Archív S.D. )

Ceny niektorých apartmánov sa v Chorvátsku zvýšili medziročne o 20 až 30 percent, ceny v reštauráciách sú vyššie v priemere o 15 percent. Dovolenka v Chorvátsku sa tak aj Slovákom o niečo predraží ako po iné roky.

Na druhej strane ceny sú pri Jadrane veľmi porovnateľné s cenami v Bratislave a nejde o žiadnu katastrofu. „Masový turizmus sa tlačí do vyšších cien, ale často robí chybu samotný dovolenkár,“ vraví v rozhovore pre INDEX šéf cestovnej kancelárie More Stanko Delić.

Čo sa v rozhovore dočítate? Ako v Chorvátsku ušetriť?

Koľko stojí v Chorvátsku káva, jedlo v reštaurácií či potraviny v supermarkete?

Môže za zdražovanie zavedenie eura?

Aké miesta odporúča navštíviť?

Naráža Chorvátsko na svoje kapacity v cestovnom ruchu?

Ako úspešná je zatiaľ turistická sezóna v Chorvátsku?

Jar a zima boli relatívne chladnejšie a daždivejšie. Spôsobilo to, že v máji prišlo do Chorvátska o niečo menej turistov ako po iné roky. Pozitívne je, že v júni zatiaľ nemáme problémy s požiarmi.

Vo všeobecnosti sa Chorváti na túto sezónu nesťažujú. Časť z nich v médiách hovorí, že im v niektorých destináciách klesol počet turistov o päť až pätnásť percent, ale druhá skupina si sezónu pochvaľuje.

Zaznamenali sme rast turistov vďaka vstupu Chorvátska do Európskej únie a prijatiu eura. Takže informácie sú rozporuplné a nedajú sa objektívne zhodnotiť.

Paklenské ostrovy, Hvar (zdroj: Shutterstock)

Skúste to z vášho pohľadu...

Môj pohľad je úplne odlišný. Bol by som paradoxne šťastnejší, ak by v Chorvátsku bolo o niečo menej turistov a naopak by sa zvýšila kvalita služieb. Chýba mi udržateľný cestovný ruch.

Aj v chorvátskej televízii alebo novinách sa všetci zaoberajú len počtom dovolenkárov, ale už sa nerieši dôležitejšia stránka turizmu - počet prenocovaní či spokojnosť s kvalitou služieb.

To, že Chorváti stále cielia na prekonávanie rekordov v počte turistov, nemá zmysel ani pre nich, ani pre zahraničných dovolenkárov. Masový turizmus sa potom tlačí do vyšších cien, ale často robí chybu samotný dovolenkár.

Prečo?

Turisti aj zo Slovenska sa sťažujú napríklad na drahšie ubytovanie či ceny v reštauráciách.