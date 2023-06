Samosprávy žiadajú mimoriadnu schôdzu parlamentu ku kompenzácii za energie

Celkovo by malo ísť o sumu 108 miliónov eur.

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v spolupráci so združením SK8 žiadajú zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR k zabezpečeniu vyplatenia kompenzácií vysokých cien energií.

Listom chcú osloviť všetkých poslancov parlamentu. Samosprávy sa tak rozhodli po stredajšom rokovaní s premiérom Ľudovítom Ódorom. Kompenzácie im podľa ich vyjadrenia prisľúbila bývalá vláda.

„Združenie miest a obcí Slovenska spolu so združením SK8 nežiadajú nič viac, než to, čo bolo opakovane deklarované bývalou vládou – že tieto zdroje budú samosprávam vyplatené," uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.

Celkovo by malo ísť o sumu 108 miliónov eur. Polovica by mala byť vyplatená solidárnym modelom, ktorý mierne zvýhodňuje sídla s počtom obyvateľov do 3 000 a ďalších 54 miliónov eur v zmysle štandardných pravidiel vyplácania podielových daní.