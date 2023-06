Počet dovolenkárov vlani medziročne stúpol o 40 percent

Do zahraničia cestovalo vlani 1,3 milióna Slovákov.

BRATISLAVA. Rekreáciu alebo inú formu trávenia voľného času na Slovensku či v zahraničí si v roku 2022 doprialo takmer 2,8 milióna Slovákov, čo predstavuje 61 percent obyvateľov starších ako 15 rokov.

Ich počet medziročne stúpol o 40 percent, ale stále, o 18 percent, zaostával za počtami dovolenkárov pred pandémiou v roku 2019.

Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR o dovolenkových a služobných cestách v roku 2022.

Väčšina dovolenkárov zostala na Slovensku

Na aktivitách cestovného ruchu sa v minulom roku nezúčastnilo 1,8 milióna osôb vo veku nad 15 rokov. Táto skupina bola oveľa menšia než v roku 2021, stále však oveľa početnejšia ako v roku 2019. Pred pandémiou zostalo úplne bez dovolenkového či víkendového pobytu len 1,2 milióna osôb.

Stále najvyšší 53-percentný podiel spomedzi tých, ktorí si dopriali dovolenkový pobyt, tvorili cestovatelia len v rámci Slovenska. Medziročne sa ich počet zvýšil o 165 000 osôb (o 12,5 percenta) na takmer 1,5 milióna. Ich celkový počet ako jediný prekonal hodnoty z roku 2019, teda posledného roka spred pandémie.

Najvyšší medziročný nárast zaznamenala skupina dovolenkárov, ktorí kombinovali cestovanie na Slovensku aspoň s jednou cestou do zahraničia. Ich počet sa za rok takmer zdvojnásobil a priblížil k hodnote 900 000 cestujúcich osôb za rok.

Do zahraničia cestovalo vlani 1,3 milióna Slovákov

Pred obdobím pandémie (v roku 2019) však bola táto skupina oveľa väčšia a pobyt doma aj v zahraničí absolvovalo až 1,4 milióna Slovákov.

Výrazne, o viac ako tri štvrtiny, vzrástli aj počty Slovákov cestujúcich len do zahraničia, kam sa vlani vybralo 414 000 osôb. Pred pandémiou (v roku 2019) však cestovalo len za hranice Slovenska za rok 565 000 obyvateľov Slovenska nad 15 rokov.

V súhrne do zahraničia cestovalo vlani 1,3 milióna Slovákov. Bolo to výrazne viac ako v rokoch 2021 a 2020, stále však cestovalo do zahraničia menej ľudí ako v roku 2019. Vtedy zahraničnú cestu realizovali až takmer dva milióny obyvateľov Slovenska nad 15 rokov.

Spomedzi vekových štruktúr obyvateľstva sa najdynamickejší medziročný nárast prejavil v skupine obyvateľov v mladom a strednom veku, teda vo veku od 15 do 44 rokov.

Vysoký medziročný nárast, o viac ako o polovicu, bol vo vekovej skupine 15- až 24-ročných osôb a ich podiel sa na celkovom počte cestujúcich priblížil hodnotám z roku 2019. Predpandemickým číslam sa najviac priblížili cestujúci vo veku 45 až 64 rokov, nejaký pobyt doma či v zahraničí uskutočnilo 922 000 osôb v tejto vekovej kategórii.