Slovenka o prenájme v Chorvátsku: Čo v Bratislave zarobím za rok, mám tu za sezónu

Kúpila nehnuteľnosť v Chorvátsku a prenajíma ju. Časť Slovákov to robí načierno.

Na dovolenku v Chorvátsku chodieva mnoho Slovákov do vlastnej nehnuteľnosti. Makarska, Zadar, Šibenik, Pula či Biograd na Moru, tam všade si kupujú apartmány, vily alebo mobilné domčeky v kempoch. Zväčša ide o investičné nehnuteľnosti, počas sezóny slúžia ako zdroj príjmov z prenájmu.

Slovenka Irina Paskalevová kúpila prvý apartmán pred štyrmi rokmi v mestečku Nin. Neskôr k nemu v rovnakej lokalite prikúpila druhý.

„Keď som sa rozhodovala, premýšľala som nad Makarskou. Odradila ma vzdialenosť, slabé letecké spojenie a vysoké ceny nehnuteľností,“ vysvetľuje. Do úvahy prichádzala aj kúpa nehnuteľnosti na severe Chorvátska, na polostrove Istria, no nestále počasie od tohto regiónu upustila.

Oba apartmány nakoniec predala a presťahovala sa do Biogradu na Moru, kde v súčasnosti prenajíma mobilné domčeky v kempe. Ponúka ich len počas sezóny, ktorá trvá od apríla do októbra. V zime je kemp zatvorený.

Irina sa prenájmom dovolenkových nehnuteľností oficiálne živí. Na rozdiel od časti majiteľov (cudzincov i miestnych), ktorá to podľa nej robí načierno, pretože nechce platiť dane alebo im prekáža byrokracia na chorvátskych úradoch.

Aj Irina potvrdzuje, že prenajímanie nehnuteľností cudzincami v Chorvátsku má isté špecifiká. V našom článku opisuje kroky, ktoré musela spraviť, keď si chcela kúpiť a následne prenajímať apartmán.

Irina Paskalevová.

Úradný identifikátor

Prvým krokom bol výber lokality. Konkrétne Nin sa nachádza dvadsať kilometrov od Zadaru a sú tam piesočnaté pláže, čo je ideálne prostredie na dovolenku pre rodinu s deťmi.

Lokalita je síce základ, ale nemusí stačiť. Apartmány v Nine nenaplnili Irinine predstavy o návratnosti investície, pretože ich obsadenosť bola relatívne nízka. „Apartmány v dobrej lokalite v Chorvátsku však nestrácajú na hodnote, takže ak má niekto voľnú hotovosť, nebála by som sa do nich investovať,“ dodáva.

Pred kúpou nehnuteľnosti si cudzinec musí vybaviť takzvané OIB, osobné identifikačné číslo. Slúži ako úradný identifikátor, používate ho na vstup do chorvátskeho finančného systému. OIB je potrebné aj na otvorenie bankového účtu a založenie firmy.

Identifikátor vydáva miestny daňový úrad. Dá sa vybaviť online, prípadne osobne na úrade, kde sa úradník spýta žiadateľa na účel jeho zriadenia. V prípade kúpy nehnuteľnosti sa priloží rezervačná zmluva. OIB môže vybaviť aj realitná kancelária, ktorá vám predáva nehnuteľnosť, zvyčajne za poplatok okolo sto eur.

Hviezdičky podľa štandardov

Kúpenú nehnuteľnosť treba zaregistrovať na účely prenájmu. Výsledkom takzvanej kategorizácie je modrá tabuľka s hviezdičkami. Opäť, môžete si ju nechať vybaviť aj externou firmou, ale podľa Iriny je táto služba výrazne predražená.

S trochou asertivity a ideálne so znalosťami chorvátčiny si kategorizáciu na úrade (volá sa Upravni odjel za gospodarstvo, v preklade Správny odbor pre hospodárstvo) vybavíte aj sami.

Stačí vyplniť žiadosť o povolenie na poskytovanie ubytovacích a reštauračných služieb, doložiť list vlastníctva, výkresovú dokumentáciu nehnuteľnosti a doklad, že budova je spôsobilá na bývanie a voda v nej je pitná. Poplatok vyjde len na desať eur.

„Zavolajú vám z úradu a dohodnú sa s vami na obhliadke, kde si fyzicky overia údaje zo žiadosti. Zvyčajne si potom do niekoľkých dní môžete prísť po papier o udelení hviezdičiek,“ hovorí Irina.

Počet hviezdičiek závisí od kvality a veľkosti nehnuteľnosti a vychádza zo štandardov chorvátskeho ministerstva turizmu.