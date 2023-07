Hoteliéri sa obávajú negatívnych dopadov po zvýšení daní z ubytovania

V Bratislave je zvýšená daň z ubytovania od začiatku júla. Sú dve rozdielne sadzby.

BRATISLAVA. Aktuálnu letnú turistickú sezónu na Slovensku môže negatívne ovplyvniť zvyšovanie daní z ubytovania, ku ktorému v uplynulých mesiacoch pristúpilo viacero samospráv.

Upozorňujú na to zamestnávatelia z Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.

Cestovný ruch potrebuje časť daní späť

Samosprávy žiadajú o aktívnu a čo najskoršiu diskusiu s ubytovateľmi v jednotlivých regiónoch, inak to podľa nich môže mať zásadný negatívny vplyv na podniky aj samotné samosprávy.

Zvýšenie daní z ubytovania avizovali v uplynulých mesiacoch samosprávy na celom Slovensku, argumentovali najmä výpadkom príjmov v rozpočtoch.

„Rešpektujeme právo samospráv stanovovať pravidlá pre výber dane, avšak máme za to, že získané zdroje by nemali len sanovať výpadky v rozpočtoch, no časť z nich by mali mestá a obce investovať späť do cestovného ruchu a do skvalitňovania služieb pre turistov v jednotlivých regiónoch,“ uviedol Marek Harbuľák, prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.

„Ubytovatelia, teda hotely, penzióny či iní registrovaní poskytovatelia ubytovacích služieb, výber tejto dane zabezpečujú bezodplatne, a to aj napriek preukázateľným nákladom, ktoré sú s jej výberom spojené,“ podotkol.

Krátky čas na prípravu

Daň z ubytovania sa týka prevažne turistov, avšak nejde len o dovolenkárov, ktorí prichádzajú do jednotlivých miest a obcí za oddychom. Platí aj pre zamestnancov firiem, ktorí v regióne pracujú, ako aj študentov, pričom tí často nespadajú do výnimiek vo všeobecne záväzných nariadeniach.

Asociácia tvrdí, že nemalé problémy nariadenie v praxi spôsobí aj majiteľom ubytovacích zariadení, ktorí sú výbercami dane od turistov. Mnohí z nich totiž mali len necelý mesiac na to, aby upravili svoje rezervačné portály a aktualizovali ponuku služieb.

Problémom podľa hotelierov je aj chýbajúca komunikácia pri určení podmienok, výšky samotnej dane, ako aj načasovania zmien pri zvyšovaní daní.

Dvojnásobok v Bratislave

V Bratislave je zvýšená daň z ubytovania od začiatku júla. Hlavné mesto zaviedlo dve rozdielne sadzby - pre Staré mesto platí viac ako 100-percentné navýšenie, pre ostatné mestské časti ide o nárast o 60 percent.

„Už v krátkom čase môže dôjsť k odlivu turistov do iných destinácií. Týka sa to predovšetkým organizátorov a účastníkov rôznych podujatí, školení či konferencií. Zvýšenie daní sa totiž dotkne aj už zazmluvnených podujatí, pri ktorých často nie je možné konečnú cenu upravovať, na čo doplatia samotní hotelieri,“ ozrejmil Harbuľák.