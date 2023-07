Prezidentka podpísala valorizovanie pomoci v hmotnej núdzi aj novelu o elektronických komunikáciách

Údaje do obchodného registra budú môcť po novom zapisovať aj notári. Vyplýva to z novely zákona o obchodnom registri z dielne rezortu spravodlivosti, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novela ruší povinnosť zadávať údaje o doklade totožnosti slovenských občanov do obchodného registra a do registra mimovládnych organizácií.