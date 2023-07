Samosprávy žiadajú úpravu štátneho rozpočtu cez skrátené legislatívne konanie

Zástupcovia samosprávy poslali list poslancom.

BRATISLAVA. Samosprávy nie sú spokojné s vývojom situácie okolo kompenzácie vysokých cien energií. Poslali preto list všetkým poslancom Národnej rady (NR) SR s cieľom, aby podporili úpravu štátneho rozpočtu v skrátenom legislatívnom konaní.

V utorok to na spoločnej tlačovej konferencii so združením samosprávnych krajov SK8 povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.

Minulý týždeň rokovali na úrade vlády predstavitelia samospráv s dočasne povereným premiérom Ľudovítom Ódorom a dočasne povereným ministrom financií Michalom Horváthom.

Potvrdenia záväzku bývalej vlády, ktorá samosprávam prisľúbila viac ako sto miliónov eur na kompenzácie vysokých cien energií, sa nedočkali. Finančné zdroje chcú preto dostať do samospráv prostredníctvom úpravy rozpočtu v skrátenom legislatívnom konaní.

"Minulý týždeň sme rokovali so všetkými parlamentnými poslaneckými klubmi a dnes som telefonoval s bývalým premiérom, súčasným predsedom strany Demokrati. Či išlo o strany Smer, Hlas, SaS, Sme rodina, Demokratov, všade sme našli pochopenie. To, čo bolo prisľúbené, by mali samosprávy dostať," povedal Božik.

Predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič informoval, že termín mimoriadnej schôdze mal byť navrhnutý na 17. júla.

Premiér Ľudovít Ódor v pondelok (3.7.) uviedol, že vláda nedisponuje zdrojmi, aby samosprávam kompenzovala ceny energií.

"To, čo sme im vedeli sľúbiť je, že skúsime porozmýšľať, ako odpustiť tzv. covidové pôžičky pre samosprávy, ktoré sú na úrovni cez 150 miliónov eur. Pre nás to teda nepredstavuje nejaký priamy hotovostný výdavok v rozpočte. Z tohto pohľadu ponúkame túto možnosť," priblížil predseda vlády.

Viskupič ale uviedol, že odpustenie covidových pôžičiek nie je dobrá kompenzácia. S pôžičkami totiž jednali ešte pred tým, než bola predstavená kompenzačná schéma.

"Tejto pomoci sa vzdať nemôžeme, budeme o to opakovane žiadať, a to parlament aj premiéra. Ak nebude upravený zákon o štátnom rozpočte, budeme nútení požiadať aj kanceláriu prezidentky, aby nám s touto agendou pomohla," povedal Viskupič.