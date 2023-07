Meta spustila textovú sieť Threads, chce s ňou konkurovať Twitteru

Dostupná je v zhruba 100 krajinách sveta.

SAN FRANCISCO. Firma Meta Platforms, ktorá vlastní sociálne siete Facebook či Instagram, v noci na dnes spustila textovú sieť Threads. Chce s ňou konkurovať Twitteru.

Aplikácia je podľa denníka The Guardian dostupná v zhruba 100 krajinách sveta, nie však v štátoch Európskej únie, a to pre nejasnosti týkajúce sa využitia osobných údajov.

Užívateľov na novej sieti privítal šéf Mety Mark Zuckerberg, ktorého prvá správa získala za pár minút niekoľko tisíc "lajkov", čo je podľa AFP znamenie, že nováčik na sociálnych sieťach má za sebou úspešný štart.

Aplikácia Threads je svojím vzhľadom aj funkčnosťou veľmi podobná Twitteru. Používatelia však môžu písať dlhšie príspevky. Ich maximálna dĺžka môže mať 500 znakov, zatiaľ čo na Twitteri je to pre väčšinu užívateľov 280 znakov. Publikované videá môžu mať na novej platforme dĺžku až päť minút.

Prihlásenie do Threads je možné cez Instagram. Práve to je podľa denníka The Wall Street Journal, "strategický manéver, ktorý môže aplikácii pomôcť rýchlo získať popularitu".

Instagram má totiž mesačne vyše dvoch miliárd aktívnych používateľov, zatiaľ čo Twitter okolo 364 miliónov. Ak by teda novú sieť začal používať aspoň zlomok užívateľov Instagramu, mohla by sa rýchlo rozrásť.

Odvtedy, čo vlani Twitter prevzal Elon Musk, dalo mnoho používateľov siete najavo, že by si prijala alternatívu. Napríklad nemecká vláda v pondelok uviedla, že kvôli zmenám na Twitteri zvažuje, že prejde na iné komunikačné kanály.

The Wall Street Journal tiež pripomenul, že Twitter v posledných mesiacoch bojoval aj s technickými problémami, stratou časti inzerentov aj kritikou, že nedostatočne moderuje obsah.

Žiadny zo startupov, či už to je Mastodon, Truth Social alebo Bluesky, sa ale zatiaľ neukázal ako skutočný konkurent twitteru, poznamenal denník.