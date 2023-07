Šéf Orangeu: Neverím tomu, čo vidím. Ilegálne vysielanie nikoho nezaujíma

Priestor na veľký tresk v cenách služieb už nie je, situácia sa zmenila, hovorí Mariusz Gatza.

Nechce eskalovať citlivé témy, ale dokáže sa rozohniť, ak sa stretne s niečím, čo podľa neho nie je férové.

Mariusz Gatza sa šéfom slovenského Orangeu stal vlani na jar a oranžový operátor si odvtedy prešiel „výrazným znepokojením“ nad postojom Slovenského zväzu ľadového hokeja k hráčom z ruskej KHL aj ďalšou vlnou zdražovania služieb.

Do otáčok sa však dostáva pri inej téme. „Neverím tomu, čo vidím,“ hovorí.

Hokej? Nemusíme zaujať politické stanovisko

Na tohtoročných majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji Slovensko z rozhodnutia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) neprezentovali hráči pôsobiaci v ruskej KHL. Bolo toto rozhodnutie ovplyvnené aj diskusiou s Orangeom ako jedným z hlavných sponzorov SZĽH?

Môžem potvrdiť, že už do minulého roka sme so SZĽH diskutovali. Veľmi jasne sme vyjadrili svoj názor a sme radi, že sa to skončilo tak, ako sa to skončilo. Teda že hráči z KHL neboli v reprezentácii. Bolo to správne rozhodnutie.

Ste spokojní s vysvetlením SZĽH, prečo do reprezentácie nezavolal hráčov z KHL?

S finálnym výsledkom som spokojný. Ak by bol iný, zrejme by sme išli do hlbších diskusií. Ale to nebolo treba.

SZĽH uviedol, že účasť hráčov KHL v reprezentácii by narušila „pokojný priebeh prípravy a stopercentnú koncentráciu tímu“. Ani slovo o tom, že ruský režim využíva KHL ako ideologický nástroj a kluby musia povinne podporovať „špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine“. Nepovažujete toto zdôvodnenie za alibistické v porovnaní s oveľa priamejším postojom hokejových zväzov Švédska, Fínska, Česka či Lotyšska, ktoré inváziu na Ukrajinu otvorene odsúdili?

Ešte raz, my sme ako prví z veľkých sponzorov SZĽH veľmi otvorene vyjadrili svoj názor. Zároveň sme veľmi proaktívne pomáhali utečencom z Ukrajiny. Na druhej strane, chápeme, že táto téma je pre časť spoločnosti citlivá.

Koľko peňazí dávate do sponzoringu hokeja?