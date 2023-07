Automobily sa podieľali na medziročnom zvýšení exportu zo Slovenska

Prebytok zahraničného obchodu v máji 2023 stúpol na 686,1 milióna eur.

BRATISLAVA. Zo Slovenska sa v máji 2023 vyviezol tovar v hodnote 9,5 miliardy eur, pri medziročnom raste o 3,5 percenta, na ktorom sa podieľal najmä vývoz automobilov.

Celkový dovoz tovaru klesol v máji medziročne o 2,9 percenta na 8,8 miliardy eur.

Vývoz tradične potiahli autá

Saldo zahraničného obchodu tak bolo aktívne v objeme 686,1 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o viac ako 582 miliónov eur. Informoval o tom v predbežnej správe Štatistický úrad SR.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali medziročný rast len tri z nich. Rast celkového vývozu, pri vysokých prepadoch ostatných tovarov, tak dokázala potiahnuť hlavne najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu - stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 15,4 percenta.

Dvojciferný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak pokračoval už piaty mesiac po sebe. Stroje a prepravné zariadenia v máji tvorili takmer dve tretiny celkového vývozu (64,1 percenta).

Väčšina strojov a prepravných zariadení (70,1 percenta) smerovala zo Slovenska na trhy EÚ.

Do členských štátov EÚ smerovalo v máji 76,5 percenta vývozu SR a 67,9 percenta dovozu. Vývoz do členských krajín EÚ medziročne klesol o 1,5 percenta, kým do zvyšku sveta stúpol až o 24,0 percenta.

Dovoz z členských štátov EÚ vzrástol o 0,7 percenta a dovoz z nečlenských štátov EÚ bol naopak nižší o 9,8 percenta.

Za január až máj 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 9,3 percenta na 45,7 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 1,4 percenta na 44 miliárd eur.

Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,7 miliardy eur. Za prvých päť mesiacov roku 2022 bolo saldo pasívne v objeme 1,6 miliardy eur.

Miliardové saldo zahraničného obchodu

Saldo zahraničného obchodu bolo za január až apríl 2023 aktívne v objeme jednej miliardy eur. Minulý rok sa skončila za prvé štyri mesiace bilancia zahraničného obchodu s deficitom v objeme 1,7 miliardy eur.

V januári až apríli 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2022 zvýšil celkový vývoz tovaru o 10,9 % na 36,2 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 2,5 % na 35,2 miliardy eur.