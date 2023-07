Slovenské hospodárstvo naráža na svoje limity. HDP nedosahuje priemer EÚ

Okolité krajiny bohatnú rýchlejšie a pocit našej relatívnej prosperity sa znižuje.

BRATISLAVA. Pohľad cez hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa slovenskú ekonomiku radí v rámci EÚ k tým menej produktívnym.

Dynamika výkonu po období slušného rastu, ktorý nasledoval po vstupe Slovenska do EÚ v roku 2004, sa u nás začala postupne spomaľovať. Zdá sa, že náš model malej a otvorenej ekonomiky naráža na svoje limity.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Desať percent za Českom

Slovenská ekonomika podľa prepočtov Slovenskej sporiteľne dosahuje v súčasnosti asi 81 percent výkonnosti európskeho bloku, čo je približne o desať percentuálnych bodov menej ako Česká republika.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Automobily sa podieľali na medziročnom zvýšení exportu zo Slovenska Čítajte

Dobiehanie akcelerovalo vďaka reformnému nastaveniu na prelome milénia, vstupu do Európskej únie a eurozóny, ale aj bohatému prílevu zahraničných investícií.

Dialo sa tak jednak v dôsledku mzdovej výhody slovenských zamestnancov oproti rozvinutejšiemu západu, ale aj vďaka širšiemu otvoreniu sa našej ekonomiky zahraničnému kapitálu, keď západné spoločnosti expandovali na nové trhy postkomunistického sveta.

Musíme sa udržať v pelotóne

Kľúčovým prvkom úspechu Slovenska je podľa analýzy sporiteľne naše zapojenie sa do medzinárodného obchodu.

Z krajín V4 na podobnej úrovni konvergujú Maďarsko a Poľsko. Ich trajektória konvergencie je momentálne podľa analytikov rastová, zatiaľ čo naša stagnuje, resp. klesá.

„Impulz pre konvergenciu z reformných rokov sa tak postupne stráca, čo sa odráža aj na dobiehaní úrovne európskeho bloku,“ uvádza sa v analýze.

Problémom podľa analytikov nie je to, že by sme nebohatli alebo sa nemali lepšie. Ide skôr o to, že okolité krajiny bohatnú rýchlejšie a pocit našej relatívnej prosperity sa znižuje.

„Musíme sa udržať v pelotóne, pretože v skupine sa napreduje vždy lepšie,“ informuje sporiteľňa.