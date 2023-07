Z Arcy ho vykopli, jej krach ho zasiahol. Pavol Krúpa: Vyhrabávam sa z bahna

Dostal som K.O., buď sa z toho dostanem, alebo zostanem v zabudnutí, hovorí finančník.

Pred rokom 2020 mal Pavol Krúpa v susednom Česku povesť investorskej celebrity. V poslednom čase však podobne ako skupina Arca Capital, ktorú kedysi zakladal, rieši najmä vlastné finančné problémy.

Ako by ste charakterizovali etapu svojho biznisového života, v ktorej sa teraz nachádzate?

Vyhrabávam z bahna. Je to pomalý proces.

Prečo vás zasiahli problémy skupiny Arca Capital, keď ste z nej už predtým odišli?

S Arcou som bol spojený dlhé roky a v Česku to platí stále. Tam platí, že keď k článku o Arce nedajú moju tvár, čítanosť je nižšia. Aj ich na to upozorňujem, aby dávali k článku tvár Veliča (Rastislav Velič je súčasným majoritným akcionárov a šéfom Arcy - pozn. red.), ale im to je akosi jedno.

Čo sa týka Arcy, bohužiaľ, všetko, čo som načítal od Warrena Buffetta a ďalších múdrych investorov, aby som peniaze reinvestoval, nechával ich vo firme a žil pomerne skromne, sa mi vypomstilo.

Vo firme mi ostali nevyplatené pohľadávky, záväzky a podiely. Potom sa sám seba pýtate, čo je správne, či míňať peniaze, alebo sa nejako zabezpečovať.

Ja som firmu prenechal za určitých okolností, keď mi bolo účelovo vyčítané, že som braný kontroverzne, že som nedôveryhodný, a tak ju musím opustiť (za nedôveryhodného Krúpu označila Česká národná banka, keď sa Arca usilovala o kúpu rakúskej privátnej banky - pozn. red.).

Išlo len o vaše kontroverzné vnímanie?

Po nejakom čase som sa dozvedel, že tieto argumenty slúžili na to, aby ma určitá skupina ľudí v Arce vytlačila.

Aj z iných finančných skupín odchádzajú spoločníci. Napríklad Penta ich vypláca alebo im nechá nejaké aktíva. Ako prebehol váš odchod?