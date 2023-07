Europoslanci podporili viac nabíjacích staníc a ekologickejšie lodné palivá

Nové právne predpisy sú súčasťou balíka Fit for 55 v roku 2030.

ŠTRASBURG. Poslanci Európskeho parlamentu v utorok schválili nové predpisy, ktoré majú zabezpečiť viac alternatívnych čerpacích staníc pre autá a nákladné vozidlá, jednoduché a ľahké nabíjanie a čistejšie lodné palivá. Europarlament o tom informoval prostredníctvom tlačovej správy.

Nové právne predpisy sú súčasťou balíka Fit for 55 v roku 2030, čo je únijný plán na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a dekarbonizáciu dopravy.

Poslanci schválili, že do roku 2026 budú musieť byť pre osobné vozidlá každých 60 kilometrov nabíjacie stanice s výkonom minimálne 400 kW, pričom výkon siete sa do roku 2028 zvýši na 600 kW.

Pre nákladné vozidlá a autobusy budú musieť byť k dispozícii nabíjacie stanice každých 120 kilometrov. Tieto stanice by mali byť do roku 2028 nainštalované na polovici hlavných ciest EÚ a v závislosti od cesty by mali mať výkon 1 400 až 2 800 kW.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby do roku 2031 boli vodíkové čerpacie stanice pozdĺž hlavnej siete rozmiestnené aspoň každých 200 kilometrov.

Poslanci sa postarali o to, aby Komisia do roku 2027 vytvorila databázu EÚ s údajmi o alternatívnych palivách, ktorá bude spotrebiteľom poskytovať informácie o dostupnosti, čakacích lehotách alebo cenách na jednotlivých čerpacích staniciach.

Zákonodarcovia prijali tiež nové pravidlá o čistejších lodných palivách. Počas rokovaní s Radou sa im podarilo dosiahnuť, že lode budú musieť postupne znižovať emisie skleníkových plynov (GHG) tým, že obmedzia ich množstvo v energií, ktoré využívajú, a to o 2 percentá od roku 2025 a postupne až o 80 percent od roku 2050 v porovnaní s úrovňami z roku 2020.