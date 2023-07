V riziku chudoby sú na Slovensku státisíce ľudí, problémy majú najmä rodiny s deťmi

Môže za tým byť pokles reálnych miezd.

BRATISLAVA. Štatistika Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach (EU SILC) ukázala, že na Slovensku bolo v roku 2022 v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia takmer 890-tisíc ľudí.

Problematické kategórie sú najmä rodiny s deťmi. Takmer 46 percent domácností s jedným rodičom a s jedným dieťaťom a viac ako 40 percent domácností s dvoma rodičmi a s tromi a viac deťmi sa nachádza pod hranicou chudoby.

Upozornil na to odborový zväz KOVO.

Viac ohrozených ľudí

Podiel domácností pod hranicou chudoby medziročne stúpol vo všetkých typoch domácností, okrem seniorských. Odborový zväz poukázal na to, že podiel narástol aj napriek zvýšenému daňovému bonusu na deti.

OZ KOVO upozornil na nastavenie daňového bonusu. Jeho maximálne plnenie totiž dosiahnu pracujúci s vyšším príjmom.

"Čím nižšia mzda, tým nižší nárok a v prípade pracujúcich na polovičný úväzok za minimálnu hodinovú mzdu, dokonca strácajú pracujúci akýkoľvek nárok na daňový bonus. Takéto nastavenie trestá tých, ktorí sú chudobou a sociálnym vylúčením najviac ohrození," uviedli odborári.

Pokles miezd

Medziročne podľa údajov Štatistického úradu SR narástol aj podiel príjmovej chudoby pracujúcich osôb z 6,7 percenta na 7,1.

Na základe vlastných dát OZ KOVO odhaduje, že pracujúcich chudobných môže byť 14 percent. Za prepadom pracujúcich pod hranicu chudoby vidí OZ KOVO pokles reálnych miezd o 4,5 percent.

Príčinou nárastu počtu pracujúcich chudobných je podľa odborárov aj zvyšovanie reálnej, daňovo-odvodovej sadzby pri nízkych príjmoch.

"Chudoba pracujúcich je niečo ako chyba v systéme, je dôkazom toho, že mzdová úroveň na Slovensku je nízka. Ak zamestnanec pracuje, jeho príjem by jemu a jeho rodine mal bezpodmienečne garantovať dôstojný život, a nie chudobu. Mzda totiž nie je sociálna dávka," povedala predsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková.

OZ KOVO odporúča zmeniť vzorec výpočtu minimálnej mzdy na najmenej 60 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov či zvýšiť životné minimum na reálnu hodnotu.

