Europarlament chce viac alternatívnych čerpacích staníc pre autá a čistejšie lodné palivá

Predpisy ešte musia schváliť aj ministri členských krajín.

BRUSEL. Poslanci Európskeho parlamentu schválili v utorok nové predpisy, ktoré majú zabezpečiť viac alternatívnych čerpacích staníc pre autá a nákladné vozidlá, jednoduché a ľahké nabíjanie a čistejšie lodné palivá.

Ide o plán EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a dekarbonizovať dopravu.

Alternatívny pohon

Poslanci presadili, že do roku 2026 sa budú musieť zaviesť elektrické nabíjacie parky pre automobily s výkonom minimálne 400 kW aspoň každých 60 km pozdĺž

základnej cestnej siete TEN-T, pričom výkon siete sa do roku 2028 zvýši na 600 kW. Pre nákladné vozidlá a autobusy budú musieť byť k dispozícii nabíjacie stanice každých 120 km. Tieto stanice by mali byť do roku 2028 nainštalované na polovici hlavných ciest EÚ a v závislosti od cesty by mali mať výkon 1400 až 2800 kW.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby do roku 2031 boli vodíkové čerpacie stanice pozdĺž hlavnej siete TEN-T rozmiestnené aspoň každých 200 km.

Používatelia vozidiel s alternatívnym pohonom budú vedieť ľahko zaplatiť na nabíjacích miestach (platobnými kartami alebo bezkontaktnými zariadeniami), zatiaľ čo cena týchto "palív" sa bude musieť zobraziť za kWh, kilogram alebo za minútu, či jedno nabíjanie.

Európska komisia do roku 2027 vytvorí databázu EÚ s údajmi o alternatívnych palivách, ktorá bude spotrebiteľom poskytovať informácie o dostupnosti, čakacích lehotách alebo cenách na jednotlivých čerpacích staniciach.

Pravidlá pre lode

Poslanci prijali aj nové pravidlá o čistejších lodných palivách. Lode budú musieť postupne znižovať emisie skleníkových plynov tým, že obmedzia ich množstvo v energii, ktorú využívajú, a to o dve percentá od roku 2025 a postupne až o 80 percent od roku 2050 v porovnaní s úrovňami z roku 2020.

Vzťahovalo by sa to na lode s hrubou tonážou nad 5000 ton, ktoré sú zodpovedné za 90 percent emisií CO2, na všetku energiu spotrebovanú na palube a v prístavoch EÚ alebo medzi nimi, ako aj na 50 percent energie spotrebovanej pri plavbách, v prípade ktorých sa východiskový alebo cieľový prístav nachádza mimo EÚ alebo v najvzdialenejších regiónoch EÚ.

Kontajnerové a osobné lode budú musieť od roku 2030 počas kotvenia na pobreží vo veľkých prístavoch EÚ pokryť všetky potreby elektrickej energie z pobrežných zdrojov, čím sa zníži znečistenie ovzdušia v prístavoch.

Od roku 2034 by mali dve percentá lodných palív pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Podmienkou je, aby eurokomisia oznámila, že v roku 2031 budú obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu predstavovať menej ako jedno percento palivového mixu.

Za nové pravidlá týkajúce sa infraštruktúry pre alternatívne palivá zahlasovalo 514 poslancov, 52 bolo proti a 74 sa zdržalo hlasovania. Nové pravidlá týkajúce sa udržateľných lodných palív odobrilo 555 poslancov, 48 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania.

Oba predpisy ešte musia schváliť aj ministri členských krajín. Pravidlá týkajúce sa infraštruktúry pre alternatívne palivá sa začnú uplatňovať šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona. Pravidlá pre udržateľné lodné palivá začnú platiť 1. januára 2025.