Slováci strážia mosty aj ľadovce. Tragédia v Janove sa vďaka nim nezopakuje

Rodinná firma Sylex je nominovaná na ocenenie FéliX Business Award.

Spoločnosť Sylex je nominovaná na cenu FéliX Business Award v kategórii Výnimočný rodinný biznis.

Firmu Sylex z Bratislavy začal budovať Dušan Synak v roku 1995 ako spoločný podnik s americkým gigantom Molex, ktorý v 90. rokoch hľadal možnosti na rozšírenie výroby konektorových systémov v strednej Európe.

Dušan Synak Američanov presvedčil, že je správnym človekom z brandže. K elektrotechnike mal blízko, kedysi pracoval v bratislavskom Kable. Molex do spoločnej firmy vložil 35-tisíc korún, slovenský podnikateľ pridal ďalších 65-tisíc a ako väčšinový vlastník ju viedol.

Sylex sa zaoberá vývojom a výrobou senzorických systémov a optovláknových káblových prepojok. Ide o perspektívne odvetvie, jeho výrobky majú uplatnenie v priemysle, datacentrách či v telekomunikáciách. Firma má viac než dvesto odberateľov z celého sveta, predovšetkým z Európy a USA.

FéliX Business Award je biznisová cena, ktorú vyhlasuje INDEX a Slovenská sporiteľňa v spolupráci s odbornými partnermi. Získať ju môžu inšpiratívne firmy a aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti krajiny.

Prebrala riadenie po otcovi

Kľúčovým momentom v histórii Sylexu bol rok 2003, keď sa Molex rozhodol zo Slovenska stiahnuť. Dušan Synak sa chopil príležitosti, od Američanov odkúpil podiel v rozbehnutej firme i budovu, v ktorej v súčasnosti sídli.

Ostala mu aj časť zákazníkov. Jedným z najväčších bol spočiatku sám Molex, ktorý bol na výrobky zo Slovenska zvyknutý.

V tom čase už v Sylexe pracovala dcéra Dušana Synaka Dana, do firmy ju zavolal v roku 1998. Vyštudovala zahraničný obchod a v podniku mala zodpovednosť za logistiku.

Ako jedináčka pracovala s otcom sama, po jeho smrti v roku 2018 sa stala generálnou riaditeľkou Sylexu. „Nebolo to ľahké obdobie, ale myslím si, že sme to zvládli. Ani po piatich rokoch vo vedení firmy sa však nepovažujem za expertku, ktorá by rozdávala nejaké rady,“ vraví.

Byť šéfkou podľa nej neznamená vedieť o každom technickom detaile, ale obklopiť sa skúsenými odborníkmi, ktorým sa dá veriť a možno na nich delegovať kompetencie. Úlohu generálnej riaditeľky definuje skôr cez sociálne zručnosti.

„Máme viac než dvesto zamestnancov, preto riešim medziľudské vzťahy ako v každej inej firme,“ naznačuje s tým, že na utužovanie vzťahov často stačí dôvera, otvorenosť a maličkosti.

Dana Synaková zo spoločnosti Sylex. (zdroj: Lukáš Klčo)

Čínsku konkurenciu neporazíte cenou

Bratislavský Sylex tvoria dve divízie. V prvej, väčšej, vyrábajú takzvané prepojovacie systémy. „Základom je kábel s optickým vláknom, na konci ktorého sa pripojí jeden alebo viac konektorov podľa zadania klienta,“ vysvetľuje Dana Synaková.

Káble nakupuje Sylex predovšetkým od nemeckej spoločnosti Weinert Industries. Sú síce o niečo drahšie než od dodávateľov z Ázie, ale z hľadiska kvality a logistických nákladov vychádzajú výhodnejšie. Riešenia Sylexu sú šité na mieru zákazníka, preto pre firmu podľa jej riaditeľky nie je smerodajná cena, ale kvalita.

Dana Synaková pripúšťa, že svojimi cenami Sylex nedokáže konkurovať výrobcom v Číne, kde majú fabriky nižšie náklady. A spomína na debatu s manažérmi jednej z tamojších podnikov: „Budovu im postavila vláda, oni sa len nasťahovali. Štartovacia čiara biznisu v Číne je niekde inde.“

Čínsku konkurenciu sa Sylex snaží dohnať kvalitou a službami. Základ sú rýchle dodávky v rámci Európy a zvládnutie špecifických požiadaviek zákazníkov, ktorých má slovenská firma v telekomunikačnom sektore aj v priemysle. Optické káble dodáva aj vedcom výskumného centra CERN.

Senzory na mostoch aj ľadovcoch