Poliaci ukázali na Slovensko. Točia tu milióny a sú známejší ako doma

Kto je majiteľ reťazca Merkury Market a v čom spočíva jeho úspech?

Poľské mesto Krosno je pre väčšinu obyvateľov Slovenska neznámym pojmom. Ak by ste sa však naň spýtali na na severovýchode Slovenska, dostali by ste rýchlu odpoveď. Mesto, počtom obyvateľov porovnateľné so Zvolenom, je obľúbenou nákupnou destináciou ľudí žijúcich v okolí Dukly.

Krosno má dôležité postavenie aj v príbehu poľského obchodného reťazca Merkury Market, v ktorom zásadnú úlohu hrajú aj Slováci.

Merkury Market patrí medzi najzáhadnejšie a najtajuplnejšie značky nielen na slovenskom trhu, ale aj na poľskom.

Na Slovensku sa pritom tejto sieti predajní s tovarom pre stavbu a domácnosť mimoriadne darí. Vlani dosiahla rekordné tržby (234 miliónov eur), ako aj čistý zisk (26 miliónov eur).

Kto teda stojí za reťazcom Merkury Market a prečo je taký úspešný?

Partizáni z Krosna

Majitelia a manažéri úspešných firiem zväčša nemajú problém vyrozprávať svoj príbeh. Medializácia predsa pomáha šíriť povedomie o značke a oslovovať nových zákazníkov. Dvojnásobne to platí v sektore maloobchodu.

V prípade reťazca Merkury Market však v slovenských ani poľských médiách nenájdete profilový rozhovor či vyrozprávaný príbeh, ktorý by priblížil jeho vznik. Zakladateľ a majiteľ siete sa pritom zaraďuje medzi najbohatších Poliakov.