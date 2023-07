Twitter stratil od prevzatia Elonom Muskom takmer polovicu príjmov z reklamy

Sociálna sieť okrem iného zápasí aj s veľkým dlhom.

LOS ANGELES. Spoločnosť Twitter prišla od vlaňajšej kúpy multimiliardárom Elonom Muskom o takmer polovicu príjmov z reklamy. Podľa spravodajského portálu BBC to prezradil práve jej majiteľ.

Po tom, ako Musk v októbri minulého roka kúpil Twitter za 44 miliárd dolárov, prepustil v snahe znížiť náklady približne polovicu zo 7 500 zamestnancov.

V júni podľa neho spoločnosť nezaznamenala taký nárast tržieb, aký sa očakával, ale júl je vraj „o niečo sľubnejší“.

Cash flow zostáva záporný, uviedol Musk cez víkend, nespresnil pritom časový rámec 50-percentného poklesu príjmov z reklamy.

„Skôr, ako si budeme môcť dovoliť niečo iné, potrebujeme dosiahnuť kladný cash flow,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti.

Twitter okrem iného zápasí aj s veľkým dlhom. Investičná riaditeľka spoločnosti JM Finn Lucy Coutts v relácii BBC Today skonštatovala, že si myslí, že Musk dokáže Twitter zmeniť, „ale bude to trvať dlhšie“.

„Bohužiaľ však musí do konca júla splatiť dlh vo výške 13 miliárd dolárov, takže by sme mohli vidieť väčší tlak na akcie Tesly, ak by musel predať ďalšiu časť svojho podielu v tejto spoločnosti,“ vysvetlila.

Musk je zároveň generálnym riaditeľom a väčšinovým akcionárom výrobcu elektromobilov Tesla, ktorý by mal v stredu oznámiť svoje najnovšie štvrťročné finančné výsledky.

Po prepustení tisícov zamestnancov a znížení účtov za cloudové služby Musk uviedol, že Twitter je na najlepšej ceste dosiahnuť v roku 2023 tržby vo výške troch miliárd dolárov, čo predstavuje pokles oproti 5,1 miliarde dolárov v roku 2021.

Tento vývoj je najnovším znakom toho, že agresívne opatrenia na znižovanie nákladov nestačili na to, aby naštartovali návrat inzerentov, ktorí odišli po zmenách pravidiel moderovania obsahu. A to aj napriek aprílovému rozhovoru, v ktorom Musk pre BBC tvrdil, že väčšina z nich sa vrátila.