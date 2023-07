Dohoda na sume minimálnej mzdy stále nepadla, do rokovaní vstúpi vláda

Vlani sa zástupcom zamestnávateľov a odborárom na výške minimálnej mzdy na tento rok podarilo dohodnúť.

BRATISLAVA. Zástupcovia zamestnávateľov a odborárov sa na výške hrubej minimálnej mzdy na Slovensku na rok 2024 do polovice júla nedohodli.

Informovali o tom aj ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Soňu Gaborčákovú. Sociálni partneri však majú podľa zákona o minimálnej mzde možnosť rokovať na tripartitnej úrovni do konca augusta.

„Budeme sa snažiť tento zákonom stanovený priestor ešte využiť na prípadný kompromis," uviedla hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová. Podľa zákonného automatu pritom musí suma minimálnej mzdy na budúci rok dosiahnuť najmenej 744 eur, teda 57 percent z priemernej mzdy za Slovensku za minulý rok.

Pri navrhovaní minimálnej mzdy podľa AZZZ treba brať do úvahy reálne možnosti všetkých zamestnávateľov, teda aby minimálna mzda bola zvládnuteľná pre firmy aj východnom Slovensku, ktoré sa radí k problémovejším regiónom. „Viaceré firmy mali v ostatnom období v dôsledku externých vplyvov existenčné problémy, čo mohlo obmedzovať ich schopnosť zvyšovať mzdy rýchlejším tempom," upozorňuje Filová. Firma podnikajúca na východnom Slovensku, prípadne v menej rozvinutých okresoch môže podľa nej znášať zvyšovanie nákladov v súvislosti s minimálnou mzdou oveľa citlivejšie ako firma na západnom Slovensku, ktorá si vyššie náklady dokáže premietnuť do vyšších cien.

Vlani sa zástupcom zamestnávateľov a odborárom na výške minimálnej mzdy na tento rok podarilo dohodnúť. Išlo o ich historicky prvú dohodu na sume minimálnej mzdy na nasledujúci rok. Minimálna mzda po tejto dohode stúpla z vlaňajších 646 eur na súčasných 700 eur, čo bolo o 9 eur viac, ako predpisoval zákon o minimálnej mzde. Dohodu o výške minimálnej mzdy na tento rok zamestnávatelia a odborári vlani predstavili 14. júla, teda deň pred zákonným termínom.

Zákon o minimálnej mzde hovorí o tom, že zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov o minimálnej mzde na nasledujúci rok rokujú do 15. júla. Ak sa do tohto termínu dohodnú, suma najnižších hrubých zárobkov je určená ich dohodou. Ak sa bilaterálne nedohodnú, sumu minimálnej mzdy na ďalší rok do 31. augusta prerokuje v tripartitnom zložení, teda aj za účasti zástupcov vlády, Hospodárska a sociálna rada.

V prípade, že dohoda na sume minimálnej mzdy nenastane ani na rokovaní tripartity, podľa zákonného automatu musí predstavovať najmenej 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok. Ide o spomínaných 744 eur.