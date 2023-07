Zriadenie ďalšieho zásahového tímu pre medveďa je podľa ZMOS plytvanie financiami

ZMOS tvrdí, že chce medveďa chrániť.

BRATISLAVA. Zriadenie ďalšieho zásahového tímu pre medveďa hnedého je zbytočné plytvanie verejnými financiami. Na Slovensku je niekoľko poľovníckych združení, ktoré sú pripravené pomôcť vyriešiť problém medveďa.

Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda sekcie lesného a vodného hospodárstva Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda. ZMOS tvrdí, že chce medveďa chrániť.

"Po piatich rokoch a vyčerpaní 15 miliónov eur vidíme, že tá ochrana medveďa a manažment nie je dosť dobrý. Krátkodobé návrhy na riešenie, ako posilnenie zásahového tímu, považujeme za nie šťastné. Myslíme si, že tradičný spôsob, ktorý tu bol do roku 2018, by po vylepšení mohol byť nástrojom na to, ako budeme regulovať a súčasne mať zdravú silnú populáciu medveďa," povedal predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Milan Ovseník.

Hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák reagoval, že zásahové tímy majú zo zákona možnosť regulovať problémové medvede.

Aktuálne sú na Slovensku tri takéto tímy a v Tatranskom národnom parku sa má zriadiť štvrtý. Podľa hovorcu sú tam na to odborné kapacity.

"Samozrejme, hranice pôsobnosti zásahového tímu budú nastavené tak, aby fungoval čo najefektívnejšie," podotkol. Za "domácu úlohu" považuje zvýšiť akcieschopnosť tímu.

Mihalda vyzval ministerstvo životného prostredia, aby podniklo kroky, ktoré zabránia útokom na ľudí. Taktiež chce, aby boli samosprávy prizvané k riešeniu situácie.

"My sme tí, ktorí vieme o problematike najviac. Máme to zažité a vieme byť prínosom, ako túto problematiku riešiť," poznamenal.

Ovseník zároveň nepovažuje za šťastné nasadiť na trasovanie medveďov policajtov. Navrhuje, aby envirorezort zapojil do manažmentu ochrany medveďa aktívnych ľudí starajúcich sa o krajinu, čiže obce, farmárov, lesníkov či včelárov. Kritizoval tiež míňanie eurofondov na situáciu s medveďom.

Envirorezort podľa Ferenčáka obnovil pracovnú skupinu k medveďovi, kde sú zastúpení poľnohospodári, lesníci, poľovníci, ochranári a samosprávy.

V súvislosti s medveďom netreba zanedbať preventívne opatrenia, riešiť pestovanie druhu plodín atraktívnych pre medveďa.

"Medveď nemá dôvod chodiť k ľuďom, hľadá dostupnú potravu. Prevencia je jedna z ciest, ako znížiť počet stretov. Sú príklady zo zahraničia, keď sa nedá povedať, že veľkosť populácie priamo súvisí s počtom stretov či útokov medveďa," povedal Ferenčák.