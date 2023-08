Vedeli, kde klopať a koho podporiť. Ako sa z východniarov stali vplyvní magnáti

Dvojica Kamarás – Krajňák sa zaradila medzi najbohatších Slovákov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak by sa Netflix rozhodol nakrútiť seriál, ktorý by mapoval podnikateľskú dráhu Juraja Kamarása a Ladislava Krajňáka, prvá scéna by sa mohla odohrávať v kancelárii košickej firmy VSŽ Metal Trade na začiatku deväťdesiatych rokov.

Skupina znudených manažérov sa ráno dohaduje, kam pôjdu na obed. Zamietnu kantínu, v ktorej sa stravuje väčšina zamestnancov. Vyberú sa do mesta. Nakoniec však nasadnú do lietadla a letia cez Prahu až do Paríža. Tam sa naobedujú a potom sa vrátia do Košíc.

VSŽ Metal Trade, za ktorým stáli aj Juraj Kamarás a Ladislav Krajňák, vtedy prudko stúpal. A dvojica podnikateľov sa čoskoro zaradila medzi najbohatších Slovákov. Ich biznisový príbeh sledujeme v ďalšej časti seriálu Magnáti.

Ladislav Krajňák (vľavo) a Juraj Kamarás. (zdroj: Hej, Ty!)

Prvý milión

V slovenskom biznise vidieť viacero dlhoročných partnerstiev. Niektoré sú známejšie, iné menej. V prípade dvojice Kamarás – Krajňák môžeme hovoriť o dlhoročnom partnerstve v dobrých aj zlých časoch. Písať o nich oddelene by nedávalo žiadny zmysel, keďže prevažnú časť podnikateľského života prežili spoločne.

Hoci o nich vzniklo viacero článkov a aj sami podnikatelia sa pochválili mnohými detailmi svojho života, to, za akých okolností sa spojili ich dráhy, sa vlastne veľmi nevie.

Krajňák absolvoval vysokú školu v Košiciach, Kamarás v Prahe a obaja na nich po štúdiu pracovali ako asistenti.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Patril medzi najbohatších Slovákov. Dnes svoj biznis predáva cez inzerát Čítajte

„Po roku a pol som sa dlho vnútorne rozhodoval, či sa pustím do podnikania a chytím všetky možnosti, ktoré trh ponúka, za pačesy,“ približoval Krajňák pre Plus 7 dní v rozhovore v roku 2008.

Prvý biznis vraj spravil s predajom chladničiek Calex, ktoré sa vyrábali v Zlatých Moravciach. Krajňák tvrdil, že na nich zarobil svoj prvý milión (vtedy ešte slovenských korún).