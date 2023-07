Adidas získal objednávky na nepredanú obuv Yeezy za vyše 500 miliónov eur

Objednávky prekonali prognózu spoločnosti.

BERLÍN. Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Adidas dostal objednávky na nepredané topánky značky Yeezy za viac než 500 miliónov eur. Objednávky tak prekonali prognózu spoločnosti a zvýšili jej šance, že odpisy nebudú také vysoké, ako sa pôvodne obávala.

Denník The Financial Times citoval zdroje oboznámené so situáciou, podľa ktorých firma získala na 4 milióny párov obuvi značky Yeezy objednávky v hodnote viac než 508 miliónov eur. To je "omnoho viac, než predstavoval najoptimistickejší odhad spoločnosti," uviedol denník.

Vysoký dopyt v rámci prvého kola online predaja obuvi by tak malo Adidas ochrániť od vysokých odpisov na zvyšné zásoby topánok, konštatoval denník.

Adidas zastavil predaj topánok značky Yeezy v októbri minulého roka, keď spoločnosť pre antisemitské výroky ukončila spoluprácu s raperom Ye, pôvodne známym pod občianskym menom Kanye West. Strata dovtedy mimoriadne ziskového produktu stála Adidas v 1. kvartáli na tržbách približne 440 miliónov USD (395,58 milióna eur). Dopyt po obuvi, ktorej predaj sa zastavil, však prudko vzrástol a záujemcovia sú ochotní za topánky zaplatiť podstatne viac, než predtým.

Vedenie Adidasu sa k informáciám v britskom denníku odmietlo vyjadriť. Uviedlo iba, že výsledky za ostatný kvartál zverejní firma 3. augusta.

Už v máji spoločnosť oznámila, že časť produkcie značky Yeezy predá, pričom časť z príjmov z predaja poputuje organizáciám bojujúcim proti rasizmu a antisemitizmu. "Spálenie výrobkov by nebolo riešením," povedal vtedy šéf Adidasu Björn Gulden.

Aký objem financií jednotlivým organizáciám pôjde, o tom sa stále diskutuje, dodal The Financial Times s odvolaním sa na zdroje. V prvom kroku spoločnosť vybrala päť charitatívnych organizácií v USA a Číne.