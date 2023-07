NDS dohodla mýto drahšie ako Vážny, rozdiel vysvetľuje na jogurte

Diaľničiari na SkyToll netlačia ani cez pokuty, aj keď im to radia vlastní.

Keď vlani Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zahmlievala, ako ďalej s mýtom od januára 2023, obhajovala to stratégiou pri vyjednávaní so SkyTollom. Keď nakoniec predĺžila pôvodnú zmluvu, hovorila o 40 percentnej zľave. Štát tak za mýto tento rok zaplatí 63 miliónov eur plus infláciu, budúci 67 miliónov plus infláciu.

Nadácia Zastavme korupciu sa však dostala k cenám z pôvodnej zmluvy, ktoré ešte v roku 2009 dohodol exminister Ľubomír Vážny za Smer. Podľa nich malo mýto končiť s cenou okolo 40 miliónov eur.

Znamená to, že tento aj budúci rok štát zaplatí SkyTollu nie menej, ale naopak o desiatky miliónov eur viac, ako mal platiť pôvodne. Aktuálne vedenie NDS tak pri zľave za mýto zavádza a nenapĺňa ani programové vyhlásenie vlády Ľudovíta Ódora, ktoré hovorí o výraznom poklese nákladov na mýto.

Nadácia nechá postup diaľničiarov, ktorí zmenili pôvodné vysúťažené ceny, preveriť Úradu pre verejné obstarávanie. Vyzve tiež premiéra Ódora aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby postup vedenia NDS preverili.

V situácii, keď Slovensko pre škrty v štátnom rozpočte potrebuje každé euro, je neprijateľné, aby súkromnej firme tiekli desiatky miliónov eur zbytočne.

Manipulácia s východiskovým rokom

Keď Slovensko v roku 2009 obstarávalo mýtny systém, išlo o jednu z najväčších investícií. Štát si prostredníctvom NDS objednal vytvorenie kompletného mýtneho systému, ktorý zabezpečuje výber aj kontrolu mýtnych poplatkov od autodopravcov za používanie diaľnic.

Súčasťou víťaznej ponuky bola cenová tabuľka, ktorá uvádzala výdavky na celý čas trvania zmluvy. Vyššie výdavky platili pre prvé štyri roky v súvislosti pre vybudovanie mýtneho systému.

Prvé roky sa výdavky teda hýbali okolo 2,8 miliardy korún (cca 93 mil. eur), následne klesli zhruba na polovicu.

Posledný rok pôvodnej zmluvy, čo bol podľa kalkulácie rok 2021, ale pre ročné omeškanie mýta išlo reálne o rok 2022, boli výdavky kalkulované na 1,2 miliardy korún. V prepočte konverzným kurzom ide približne o 40 miliónov eur.

Cenová tabuľka zo zmluvy o mýto

Viac o pôvodných cenách hovorí blog anatytika ministerstva financií.

Podľa novej zmluvy NDS za mýto zaplatí tento rok bez DPH 63 miliónov eur (plus infláciu) a budúci rok 67 miliónov eur (plus infláciu). Diaľničiari tvrdia, že so SkyTollom dohodli 40-percentnú zľavu.

Ako je potom možné, že napriek tomu je cena o polovicu vyššia oproti tomu, čo mal štát platiť SkyTollu v poslednom roku pôvodnej zmluvy?

Vysvetlenie je, že NDS zmenila cenové tabuľky a nevychádza z posledného roka 2022, ale ako základ si zvolila cenu prvého roka. Vtedy boli náklady na mýto najvyššie, pretože zohľadňovali aj jeho vybudovanie.

Cenová tabuľka z dodatku k mýtu

Dokonca kvôli novým cenám zmenila pôvodné prílohy mýtnej zmluvy a pridala novú.

Keďže tým podstatne zmenila nielen trvanie zmluvy, ale najmä pôvodné vysúťažené ceny, je otázne, či to bolo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Ak by totiž cenové tabuľky cez dodatok nezmenila, pri predĺžení zmluvy na tento aj budúci rok by východiskom bola pôvodná cena posledného roku 40 miliónov eur.

Rozdiel vysvetlili na jogurte

Keď sa Nadácia na tento rozpor spýtala NDS, diaľničiari pôvodnú kalkuláciu s cenou zhruba 40 miliónov eur v poslednom roku nespochybnili.

Hovorkyňa Eva Žgravčáková však uviedla, že otázka „je úplne nesprávne položená, obsahuje konštatovania a tvrdenia, ktoré nie sú pravdivé a ktoré je možné označiť za ekonomický nezmysel“.

NDS svoj postup ďalej zjednodušene vysvetlila na cene jogurtu: Napríklad cena jogurtu v cenovej úrovni roku 2009 bola nižšia ako v roku 2022. Vychádzajme z predpokladu, že v roku 2009 jogurt stál 0,50 eura a v roku 2022 stál jedno euro. Ak jogurt v roku 2022 stál jedno euro a predajca ponúkol zľavu 30 percent, po zľave by stál 0,70 eura. To je viac než cena jogurtu v roku 2009, avšak nemôžeme tvrdiť, že po zľave nebola v roku 2022 dosiahnutá žiadna úspora. V roku 2022 je totiž cena jogurtu vo výške 0,50 eura už nereálna.

Toto porovnanie má základný problém. NDS si pri predĺžení zmluvy so SkyTollom nekupovala novú službu, teda nový jogurt v nových cenách. Ale len prevádzku už fungujúceho mýta. Teda zjednodušene náplň do jogurtu. Ale dohodla si cenu ako za nový jogurt.

Úsporu nevidia ani analytici ministerstva

Nadácia nie je jediná, ktorá výpočtom a postupu NDS nerozumie. „Zatiaľ nerozumieme, ako predĺženie zmluvy so SkyTollom na rok 2024 pomôže naplniť cieľ z Programového vyhlásenia vlády znížiť nákladovosť na elektronický výber mýta z aktuálnej úrovne 38 percent na úroveň pod 15 percent,“ skonštatoval Martin Kmeťko z Útvaru hodnoty za peniaze pri ministerstve financií.

Dodal, že počas posledných rokov získala NDS všetky nástroje, ktoré na efektívnejší výber mýta požadovala: „Zatiaľ však nevidíme konkrétne kroky, z ktorých by bolo jasné, kedy a o koľko v budúcich rokoch klesnú náklady na výber mýta. Naopak, medziročne sa má platba SkyTollu zvýšiť zo 75,9 milióna eur s DPH v tomto roku na 80,4 miliónov eur s DPH v roku 2024.“

NDS nevie, kde je úspora

Fakt, že úspora 40 percent, ktorú NDS pri predĺžení zmluvy so SkyTollom deklarovala, je skôr fiktívna, naznačuje aj odpoveď diaľničiarov pre Úniu autodopravcov.

Súčasné vedenie NDS aj exminister za Sme rodina Andrej Doležal jej viackrát sľúbili, že prípadné úspory na mýte vrátia cez zníženie cestnej dane.

Keď sa teda autodopravcovia minulý mesiac pýtali, kde sú ušetrené desiatky miliónov, NDS im cez infožiadosť odpovedala, že im informácie neposkytne, pretože „NDS nimi nedisponuje“.

Odpoveď NDS na infožiadosť

NDS si od SkyTollu ani nepýta pokuty

Diaľničiari by pri vyjednávaní lepších cien mohli na SkyToll zatlačiť aj zmluvnými pokutami. Túto možnosť navrhuje právna analýza ministerstva financií a spomína ju aj jedna z analýz, ktorú si od komerčnej advokátskej kancelárie zaplatila NDS.

Konkrétne ide o to, že SkyToll využíva časť podniku využíva na iné podnikateľské aktivity, než uvádza zmluva s NDS. Čo je podľa analýz v rozpore so zmluvou a ponúka priestor pre zmluvné pokuty či spor so SkyTollom.

NDS v infoodpovedi pre Nadáciu pripustila, že „je pravdepodobné, že SkyToll využíva niektoré zložky podniku aj na poskytovanie služieb iným klientom“. No dodala, že to nemusí znamenať rozpor so zmluvnými podmienkami. Na otázku, či si v tejto súvislosti uplatnila zmluvné pokuty, odpovedala „nie“.

NDS konfrontuje ministerstvo financií a viní Nadáciu

Paradoxne, oveľa väčšiu pozornosť ako SkyTollu a potenciálnym pokutám venuje NDS kritikom svojho postupu.

Koncom júna poslali diaľničiari oficiálne žiadosť ministerstvu financií o informáciu „kto za MF SR osobne disponoval podkladmi“, ktoré boli súčasťou právnej analýzy ministerstva.

Analýzu poskytlo ministerstvo Nadácii cez infožiadosť. Na desiatkach strán veľmi podrobne rieši možnosti, ako vyťažiť čo najviac z nevýhodnej mýtnej zmluvy so SkyTollom.

Analýza ministerstva zároveň ako najefektívnejšie riešenie pre štát navrhuje prevod súčasného podniku SkyToll do rúk štátu. Pretože za jeho vybudovanie aj servis už štát raz cez pôvodnú zmluvu zaplatil.

NDS názor ministerstva odmieta a na analýze jej oficiálne prekáža hlavne to, že má obsahovať údaje, ktoré spoločnosť SkyToll označila ako obchodné tajomstvo.

„Z dôvodu vzniku podozrenia, že mohlo dôjsť k porušeniu predmetnej povinnosti mlčanlivosti a navyše aj k porušeniu obchodného tajomstva spoločnosti SkyToll, z čoho hrozí spor iniciovaný spoločnosťou SkyToll, považuje NDS za potrebné možný únik informácií riešiť,“ reagovali diaľničiari na otázku Nadácie, prečo zvolili takýto tón komunikácie s partnerským rezortom.

Ministerstva financií sa však zastal aj rezort spravodlivosti. Zdôraznil, že na označenie informácie za obchodné tajomstvo „nepostačuje len vyjadrenie podnikateľa/povinnej osoby“ a že vo všeobecnosti sprístupnenie informácie o cene „nemôže byť ohrozením alebo porušením obchodného tajomstva“.

Jeden diaľničiar, tri funkcie Mimochodom, žiadosť ministerstvu financií adresoval za NDS Jaroslav Ivanco ako riaditeľ úseku Mýtneho úradu. Tak je titulovaný aj na stránke NDS. Ivanco je od roku 2020 podpredsedom predstavenstva NDS a zastával aj post riaditeľa informačných technológií. Či ide už o jeho tretiu funkciu alebo len priradenie nových úloh, je otázne. Faktom je, že obe predošlé funkcie priznal v majetkovom priznaní za rok 2021 a poberal za ne osobinté odmeny. Za prvú verejnú funkciu podpredsedu poberal 50-tisíc eur, za post informačného riaditeľa uviedol druhý príjem 70-tisíc eur. Dokopy mal teda od NDS z oboch funkcií v danom roku 120-tisíc eur. To ho radilo medzi najlepšie zarábajúcich verejných funkcionárov, keď napríklad nižší príjem uviedol v rovnakom roku šéf Finančnej správy.

V súvislosti so žiadosťou rezortu financií nejde o ojedinelý prípad neštandardnej komunikácie NDS voči inštitúcii, ktorá jej postup pri mýte kritizuje.

Po oznámení, že sa zmluva so SkyTollom predĺži aj na budúci rok, poslala hovorkyňa NDS do médií reakciu, kde obvinila Nadáciu Zastavme korupciu za to, že mešká so súťažou na nový mýtny systém.

Podľa NDS nadácia „účelovo vytvára mediálny tlak a zasahuje svojimi vyjadreniami a konaním do procesu verejného obstarávania“ a dodala, že „práve Nadácia Zastavme korupciu robí všetko pre to, aby sa nestihli náhradné riešenia a aby sa len predlžovala pôvodná „drahá mýtna zmluva“.

NDS obviňuje Nadáciu Zastavme korupciu

Kritiku manažovania NDS vyjadril tento rok aj Najvyšší kontrolný úrad. Žiadal za meškanie stavby diaľnic vyvodiť zodpovednosť za manažérske zlyhanie a pri mýte vyjadril „pochybnosť o správnosti konania NDS“.