Najdlhšie čakacie doby sú na východe Slovenska.

BRATISLAVA. Návštevnosť policajných oddelení dokladov klesá, no na veľkých klientských centrách to návštevníci zatiaľ nepociťujú. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo v tlačovej správe s tým, že takzvaná pasová sezóna sa dostala do druhej polovice.

V Bratislave, Košiciach, Prešove a tiež v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Trnave či v Šali sa stále čaká vyše hodiny. V ostatných krajoch sa čaká v priemere o 20 minút kratšie. Pracoviská v Banskobystrickom kraji a na severe Slovenska vybavia zákazníkov najrýchlejšie.

"Zaujímavosťou je, že najdlhšie priemerné čakacie doby už nie sú v hlavnom meste, ale v lokalitách východného Slovenska. Bratislava však dlhodobo čelí náporu, keďže služby jej pracovísk využívajú okrem domácich aj osoby, ktoré tu pracujú," konštatovalo MV SR.

Rezort vnútra odporúča, aby verejnosť využívala najmä služby oddelení dokladov v menších mestách, kde vybavovanie prebieha prakticky bez čakania.

„Pokiaľ je to možné, využívajte online rezervačný systém, ktorý umožní rezervovať si konkrétny termín. Ušetríte tak množstvo času," uviedlo MV SR s tým, že pred časom upravili rezervačný systém tak, aby ho nezneužívali subjekty schopné využívať metadáta, a tiež ľudia, ktorí si termín rezervovali, ale nakoniec sa na pracovisko nedostavili.

Prehľad čakacích dôb rezort vnútra zverejňuje každý týždeň na svojej domovskej stránke.