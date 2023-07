SaS vyzýva ministra dopravy, aby preveril zmluvu s firmou SkyToll

Zmluva bola podľa Sas nekorektne uzavretá za čias vlády Fica.

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva ministra dopravy Pavla Lančariča, aby preveril zmluvu so spoločnosťou SkyToll. Liberáli upozorňujú na to, že pre štát je táto zmluva nevýhodná. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa SaS Ivana Nitmannová.

Zmluva bola podľa Sas nekorektne uzavretá za čias vlády Roberta Fica a je predĺžená do konca roka 2024. SaS nerozumie, prečo sa ju nepodarilo žiadnej vláde vypovedať.

„Dedičstvo prvej Ficovej vlády v podobe predraženého a extrémne nevýhodného mýtneho systému spoločnosti SkyToll nedobrovoľne využívame dodnes. Platnosť zmluvy sa mala skončiť koncom minulého roka, no bola predĺžená a dokonca je drahšia, ako ju kedysi dohodol jej autor Ľubomír Vážny," uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Pokútnej firme tak podľa neho stále platíme nemalé peniaze aj napriek tomu, že vláda Ľudovíta Ódora vo svojom programovom vyhlásení sľúbila, že náklady za výber mýta klesnú. Dodal, že ak bude možnosť, po voľbách sa budú zmluve intenzívne venovať.

Podľa tímlídra SaS pre dopravu Ladislava Matejku nemôže byť SkyToll chránené zviera.

„Pochopili sme, že Boris Kollár ešte v čase, keď ministerstvo dopravy viedol jeho nominant, vzhľadom na väzby na Smer, SkyToll nevyrieši. Predchádzajúce vedenie rezortu neurobilo v tomto smere absolútne nič. Výsledkom nečinnosti rezortu je fakt, že občania aj naďalej platia zo svojich daní predražené služby firme napojenej na pochybných ľudí," uviedol.

V situácii, keď Slovensko potrebuje každé jedno euro, podľa neho zbytočnú súkromnú firmu živí ešte aj úradnícka vláda.