SaS a KDH vyzvali ministra na riešenie zmluvy so SkyToll

BRATISLAVA. Strana SaS a mimoparlamentné KDH v utorok vyzvali ministra dopravy Pavla Lančariča, aby riešil problémy s predĺženou zmluvou za mýtny systém od spoločnosti SkyToll.

Strany ju považujú za predraženú, KDH preto ministra žiada odvolať vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti, SaS žiada, aby zmluvu so SkyToll preveril. Ministerstvo dopravy pre TASR reagovalo, že významné zníženie nákladov na výber mýta je taktiež prioritou ministra.

"Prioritou ministra dopravy Pavla Lančariča je významné zníženie nákladov na výber mýta, je to aj cieľ stanovený v programovom vyhlásení vlády. O plnení tohto cieľa budeme informovať premiéra a v krátkom čase aj verejnosť," uviedla Miriama Švikruhová z odboru komunikácie ministerstva dopravy.

"Predražené a nevýhodné predĺženie zmluvy NDS so Skytoll je poškodzovaním záujmov SR a jej občanov. Ministra dopravy Pavla Lančariča preto vyzývame, aby urýchlene odvolal vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti," vyhlásilo KDH. SaS vo svojom stanovisku uviedla, že ak budú mať po voľbách príležitosť, budú sa zmluve intenzívne venovať.

"Sme totiž presvedčení, že neexistuje zmluva, ktorá by sa nedala vypovedať," uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Národná diaľničná spoločnosť v reakcii na pondelkové vyjadrenie Nadácie Zastavme korupciu, ktorá kritizovala vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti za predĺženie mýtnej zmluvy so SkyToll, uviedla, že dochádza k nezmyselnému porovnávaniu, pretože prepočítavať konverzným kurzom je nezmyselné.

"Z verejne dostupných materiálov k zmluve k elektronickému mýtnemu systému je zrejmé, že v cenovej úrovni roku 2009, keď bola ponuka spoločnosti SkyToll predkladaná, bola táto základná ročná cena služby pre roky 2023 aj 2024 pôvodne (ešte v roku 2009) dohodnutá vo výške 82,98 milióna eur bez DPH," uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.

Podľa hovorkyne to znamená, že keby NDS nedohodla v decembri 2022 zľavu, musela by ročne platiť túto sumu ešte zvýšenú o valorizáciu, čo by pri cenovej úrovni roku 2022 predstavovalo sumu 103,64 milióna eur.