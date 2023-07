Zostavenie rozpočtu je podľa Horvátha v štádiu príprav

Ozdravenie verejných financií je priorita číslo jeden, povedal minister financií.

BRATISLAVA. Ozdravenie verejných financií je priorita číslo jeden. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister financií Michal Horváth.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V súčasnosti dávajú dokopy zoznam možných opatrení, na ktoré by sa budúca vláda mohla pozrieť. A teraz je podľa ministra ten čas, aby aj samotné politické strany prichádzali so svojimi opatreniami, ktorými chcú prispieť k tomu, aby verejné financie boli zdravšie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Eurofondy by nemali nahrádzať vlastné investície, na Slovensku sa to deje Čítajte

„Situácia vo verejných financiách je naozaj veľmi vážna ,“ povedal Horváth. To, že sa do príprav zapoja aj samotné politické strany, podľa neho pomôže po voľbách. Aby sa rozpočet rýchlejšie zostavil a uviedol do praxe, ak tam budú opatrenia, ktoré už majú podporu politických strán.

Je zákonná požiadavka predložiť vyrovnaný rozpočet do 15. októbra. „Tak taký rozpočet aj predstavíme,“ povedal Horváth. No so zoznamom opatrení prídu podľa jeho slov už skôr. „Procesne budeme nachystaní v októbri na to, že keď vznikne po voľbách vláda, aby mala rýchlo k dispozícii aj ten riadny rozpočet,“ dodal Horváth.