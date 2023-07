Balík podpísal v Poľsku memorandum o spolupráci, Slovensku má pomôcť s eurofondmi

Slovensko je v európskom rebríčku čerpania eurofondov na 21. mieste.

BRATISLAVA. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík podpísal memorandum o spolupráci s partnerským Ministerstvom rozvojových fondov a regionálnej politiky Poľska.

Cieľom je nájsť riešenia, ako zlepšiť nastavenie a fungovanie eurofondov na Slovensku.

Vo štvrtok o tom po rokovaní spolu s podpredsedníčkou vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR a využívanie eurofondov Líviou Vašákovou a poľskými partnermi informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

Experti MIRRI SR a ďalších rezortov rokovali vo Varšave s poľskými partnermi o systéme eurofondov v rámci viacerých odborných panelov, ktoré zorganizovala poľská strana.

"Slovensko má dlhodobé problémy s čerpaním eurofondov a stále sa motáme niekde na konci európskeho rebríčka čerpania, zatiaľ čo Poľsko patrí v tejto oblasti k najúspešnejším štátom v EÚ. Preto vítam príležitosť, ktorú nám ponúka podpísané memorandum," povedal Balík po podpise memoranda.

Slovenská republika je v európskom rebríčku čerpania eurofondov na 21. mieste, v dobiehajúcom programovom období sa vyčerpalo 75 percet z celkových eurofondov.

Poľsko je, naopak, v čerpaní na druhom mieste a vyčerpaných má 91 percent eurofondov. Balík uviedol, že dočasne poverená vláda si oblasť čerpania eurofondov určila za jednu z priorít v rámci svojho mandátu.

"Zatiaľ čo na Slovensku sme sa uplynulé dve desaťročia sústredili najmä na procesy a eurofondová byrokracia nám prerástla do obrovských rozmerov, Poliaci išli po výsledkoch a čo najviac zjednodušovali cestu k peniazom pre žiadateľov.

Poľsko môže byť pre nás inšpiráciou najmä v troch oblastiach. V prvom rade sú to veľké infraštruktúrne projekty," vyjadril sa Balík.

Vďaka memorandu bude možná výmena expertov a konzultácie medzi poľskou a slovenskou stranou. Výzvou však bude podľa Balíka zmena myslenia slovenských expertov, ktorí majú na starosti eurofondy. Šancu môžu však mať nové eurofondy a Program Slovensko.

"V snahe predísť problémom, aké poznačili dobiehajúce eurofondové obdobie, sme z Programu Slovensko vyhlásili v priebehu jediného mesiaca už štyri veľké výzvy a do konca leta pribudnú ďalšie. Robíme všetko pre to, aby bol rozbeh nových eurofondov razantný a v závere programového obdobia nemusela naša krajina riešiť rovnaké problémy s čerpaním ako my teraz," uzavrel Balík.