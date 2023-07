Na Slovensku pôsobí vyše sto pivovarov. Produkcia piva mierne stúpla

Až o takmer tri pätiny vzrástla výroba nealkoholického piva.

BRATISLAVA. Produkcia piva na Slovensku vlani mierne vzrástla. Pivovary len tesne nedosiahli úroveň výroby predpandemického roku 2019.

Produkcia nealkoholického piva pritom medziročne stúpla až o takmer tri pätiny. Mierny pokles zaznamenal segment radlerov.

Informoval o tom výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Vladimír Machalík s odvolaním sa na štatistiky ministerstva pôdohospodárstva.

Vzrástla výroba nealkoholického piva

Na Slovensku podľa neho aktuálne pôsobí 101 pivovarov.

"V roku 2022 pivovary na Slovensku pokračovali v miernom náraste produkcie. Celková výroba alkoholického, nealkoholického piva a radlerov dosiahla 3,175 milióna hektolitrov (hl). Produkcia alkoholického piva pritom stúpla na 2,449 milióna hl, čo znamená najúspešnejší rok od roku 2013, keď dosiahla 2,87 milióna hl. Najviac, až o tri pätiny, však vzrástla výroba nealkoholického piva. Jediným segmentom, ktorý zaznamenal pokles, bola produkcia radlerov. Tých vyrobili slovenské pivovary medziročne o sedem percent menej," priblížil Machalík.

Produkcia alkoholického piva po náročnom pandemickom období stúpla medziročne o 1,4 percenta.

Sezónne špeciály

V absolútnej dominancii u spotrebiteľov prevažovali spodne kvasené ležiaky. Zákazníci však objavujú aj nové pivné štýly a medzi slovenskými pivovarmi sa zintenzívňuje trend varenia pivných špeciálov v nadväznosti na rôzne ročné obdobia.

Prekvapením sú vrchne kvasené pivá s ovocnou zložkou, takzvané sour ales, ktoré sú tradične určené do letnej sezóny. Na Slovensku ich však remeselné pivovary varia pre stály dopyt zákazníkov už počas celého roka.

Nealkoholické pivo podľa Machalíka zaznamenalo v roku 2022 výrazný nárast produkcie, až o tri pätiny. Zo 76.000 hl v roku 2021 stúpla jeho produkcia na 121 000 hl, čo je nárast o 59 percent.

Vysoká obľúbenosť radlerov

Slovensko si tak udržiava najvyššie priečky v rámci Európskej únie v obľube nealkoholického piva.

Produkcia radlerov zaznamenala podľa neho vlani pokles o sedem percent zo 649 000 hektolitrov na 605 000 hektolitrov.

Slovenskému trhu pritom už prakticky absolútne dominujú nealkoholické radlery, čo je v rámci EÚ ojedinelé. Radlery sú totiž na väčšine trhov Únie predovšetkým alkoholické nápoje.

"Rok 2022 bol pre pivovary na Slovensku veľmi náročným rokom. Úvodné mesiace ešte doliehala pandémia, ku ktorej sa pridal konflikt na Ukrajine, obrovské nárasty cien surovín i energií. Následne sa začal významný rast inflácie, čo ovplyvnilo disponibilné príjmy spotrebiteľov. Napriek tomu sme zaznamenali vznik viacerých remeselných pivovarov, čo znamená, že pivo stále patrí medzi obľúbený nápoj Slovákov. V gastre je pivo stále s výrazným náskokom najvýznamnejším nápojom z pohľadu podielu na tržbách," dodal Machalík.

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 percent trhu so slovenským pivom a 98 percent trhu so slovenským sladom. Vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva Brewers of Europe.