Na predaj storočia nemusí stačiť ani slávne meno. Prečo je audi Karla Gotta také lacné?

Hodnota vozidla závisí od viacerých faktorov. Nielen od príbehu.

Text vyšiel pôvodne na webe Aktuálně.cz

Fakt, že auto kedysi vlastnila slávna osobnosť, nemusí byť zárukou, že ho majiteľ predá s ohromným ziskom. Výrazne vyššia hodnota vozidla totiž závisí od viacerých faktorov. Nielen od príbehu, ale aj hodnoty auta samotného. Ako sa ukázalo na prednedávnom vydraženom Audi A8, ktoré vlastnil Karel Gott.

Čierne Audi A8 so 4,2-litrovým motorom V8 pod kapotou, 169-tisíc najazdenými kilometrami a vyrobené v roku 1994. To neznie ako ponuka, po ktorej by túžili zástupy nedočkavých kupujúcich v autosalónoch.

Aukciu sledovalo 215 ľudí

Príbehy však dokážu z obyčajných áut urobiť zberateľské kúsky. A táto limuzína ho mala.

V registračnom preukaze má na mieste prvého majiteľa uvedené meno Karel Gott. A ďalším majiteľom bola spoločnosť, ktorú viedol Karel Janeček.

"K vozidlu dodávam aj evidenčné čísla AES 00-15, ktoré nie sú určené na používanie, len na výstavné účely. S týmito značkami sa zachovala fotografia s pánom Gottom," uviedol predajca s prezývkou Traktorshop v inzeráte na auto zverejnenom na portáli Aukro a k fotografiám auta priložil aj fotografiu z denníka Blesk, na ktorej je spevák s autom.

Aukciu sledovalo 215 ľudí, z ktorých 20 prihadzovalo. Aukcia sa skončila v piatok 16. júna. Cena však nevyletela do výšky, ako niektorí možno očakávali. Čierna limuzína skončila na sume 315-tisíc českých korún.

"Dvadsať záujemcov bolo celkom slušné číslo, ale tiež som toho názoru, že dražba bola dosť utlmená. Teraz pracujeme na novom internom informačnom systéme, ktorý by mal zabezpečiť, aby nám zaujímavé prebiehajúce dražby neunikli," hovorí Tomáš Skolek z mediálneho oddelenia internetového aukčného portálu Aukro.

Je pravda, že o inzerovanom vozidle sa v hlavných médiách články vopred neobjavili. Približne pol roka po smrti Karla Gotta sa však nedalo vyhnúť príspevkom, ktoré vzrušene komentovali ambiciózny inzerát na úplne obyčajnú Škodu Fabia 1,4 MPI z roku 2001, za ktorú chcel predávajúci astronomickú sumu 800-tisíc českých korún práve preto, že v technickom preukaze mala ako prvého majiteľa uvedeného aj najznámejšieho českého speváka.

No zatiaľ čo konečná suma, za ktorú bolo audi nakoniec predané, je jasne zverejnená, ťažko povedať, či v roku 2020 skutočne existoval niekto, kto za Fabiu zaplatil 800-tisíc korún.

Vyvoláva to však otázky. Prečo sa teda audi miláčika českého národa, predalo za relatívne málo? Je to snáď preto, že "Gott" už nie je tým všemocným zaklínadlom, ktoré vystrelí cenu do nebies?

Mali by sa takéto autá predávať aj inou formou ako bežnou internetovou aukciou? A od čoho závisí, že sa autá celebrít (ne)predávajú za vysoké sumy?

"Autá po slávnych ľuďoch je téma, ktorá funguje, ale koľko, to vždy závisí od viacerých faktorov. Aukro kanál je absolútne postačujúci, aj keď si myslím, že fyzické aukcie majú inú atmosféru, dražba online vás emočne "nerozpáli" tak ako v sále. Napriek tomu si nie som istý, či by sa danému autu na bežnej aukcii darilo lepšie," hovorí Radek Pokorný, vášnivý zberateľ historických vozidiel a majiteľ spoločnosti Engine Prague, ktorá sa zaoberá predajom, renováciou a opravami klasických a historických vozidiel.

"Príbeh nie je všetko, záleží aj na aute. Audi A8 na trhu nestúpa, jeho vek ešte nenasvedčuje tomu, že sa z neho čoskoro stane veterán. V Nemecku nie je úplne obľúbené, pretože veľkoobjemové benzínové limuzíny z 90. rokov nie sú dobre poistiteľné, spotreba tiež nie je nízka a takmer neexistujú kusy s nízkym počtom najazdených kilometrov," hovorí odborník na klasické vozidlá.

Myslí si tiež, že väčšina ľudí si speváka spája najmä s Mercedesom, a tak Audi A8 stojí trochu v tieni.

"Preto si nemyslím, že reklama na Audi alebo Fabiu pôsobí tak dobre. Keby bol na predaj jeho Mercedes-Benz 500 SE z 80. rokov, naozaj by som sa oň pobil. Našťastie sa mi podarilo kúpiť Mercedes-Benz SE od riaditeľa symfonického orchestra pána Košlera, ktorý ho kúpil v rovnakom roku ako Karel Gott," hovorí Radek Pokorný.

Gott je jednoznačne ťahák

Napriek tomu je podľa neho meno Karel Gott v technickom preukaze bonusom, ktorý môže výrazne zvýšiť hodnotu auta.

"Na aukciách áut, ktoré vlastnia známe osobnosti, je cena zvyčajne o desať až 30 percent vyššia. Nie každá známa osoba je ťahákom, ale Karel Gott ním nepochybne je. Záleží tiež na tom, či je slávna osobnosť známa v pozitívnom zmysle, ako on, alebo v negatívnom, ako Radovan Krejčíř a jeho neúspešný predaj rodinného domu alebo Ivan Jonák z Discolandu," poznamenáva zberateľ, ktorý pred niekoľkými rokmi otvoril výstavu s niekoľkými stovkami historických automobilov v pražskom outletovom centre neďaleko letiska.

Český trh je navyše malý. Vďaka internetu si českí majitelia áut po slávnych čítajú o aukciách svetoznámych osobností, ktoré sa predávajú za milióny korún, a začínajú veriť, že aj oni majú v garáži poklad.

Autá slávnych osobností však majú väčší potenciál v celosvetovom meradle. Či už ide o autá vydražené po jazdcoch F1, športových šampiónoch alebo filmových hviezdach.

"Autá pomenované napríklad po Paulovi Newmanovi, Alainovi Delonovi alebo Elvisovi Presleym sa predávajú v aukčných domoch po celom svete a tam zvyčajne všetko funguje. Pôvod auta, príbeh, propagácia a spôsob predaja," komentuje Radek Pokorný.

Takzvaný "český rybník" je teda niekedy nepredvídateľný, Radek Pokorný pripomína, že príbehy nie vždy ťahajú. "Nedávno bol napríklad na predaj Renault 16 Radka Brzobohatého v predrenovačnom, nie práve top stave, jeho cena bola celkom normálna, nie prehnaná. Keď bude predávať auto Leoš Mareš, určite to vzbudí väčšiu pozornosť. Zaujímavé môžu byť nové generácie českých umelcov, youtuberov či influencerov," dodáva zberateľ.

V budúcnosti plánuje organizovať aj prestížne aukcie drahých automobilov na úrovni svetoznámych aukčných domov ako Sotheby's alebo Artcurial, ktoré v Česku zatiaľ nikto pravidelne neorganizuje.