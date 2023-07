DPH neodvádzajú včas tisíce firiem a podnikateľov

Najviac dlhujúcich firiem a podnikateľov sa nachádza v Bratislavskom kraji.

BRATISLAVA. Na Slovensku je spolu 4 613 firiem a podnikateľov, ktorí neuhradili štátu v povinnej lehote daň z pridanej hodnoty (DPH).

Ide o 74 akciových spoločností, 3 656 spoločností s ručením obmedzeným a 883 je podnikateľov – fyzických osôb.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyplýva to z údajov poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet ku koncu júna tohto roka.

Vyše šesťtisíc dlžníkov

Za apríl až jún sa však firmy a podnikatelia pri plnení svojich daňových záväzkov voči štátu polepšili. Ku koncu marca tohto roka totiž štát evidoval spolu 6 693 dlžníkov. O tri mesiace neskôr tak počty nespoľahlivých subjektov klesli o 2 080 dlžníkov.

Početne najviac dlhujúcich firiem a podnikateľov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to 1 601. Za ním nasleduje Trnavský kraj so 637 dlžníkmi a Nitriansky kraj, kde je 549 takýchto subjektov. Naopak, najmenej dlhujúcich je v Trenčianskom kraji, a to 229.

Najvyšší podiel dlhujúcich subjektov má okres Brezno. Z 1 754 firiem a podnikateľov, ktorí sú registrovaní na platbu DPH, si túto povinnosť načas neplní 58 z nich. Predstavuje to 3,3-percentný podiel.

Dlhujú najmä dopravcovia

Nasleduje okres Lučenec, kde je 3,1-percentný podiel neplatičov DPH. Z celkového počtu 1 976 registrovaných subjektov neplatí riadne daň 62. Prvú trojicu uzatvára okres Poltár, kde štát eviduje 12 nedisciplinovaných firiem a podnikateľov z celkového počtu 401. Tvorí to takmer trojpercentný podiel.

Z pohľadu zamerania jednotlivých firiem a podnikateľov možno nájsť najviac dlžníkov DPH v oblasti nákladnej cestnej dopravy. Nasledujú subjekty, ktoré sa zaoberajú ostatnými pomocnými obchodnými činnosťami a poradenskými službami v oblasti podnikania a riadenia.