Ako si kúpiť a prenajať apartmán v Chorvátsku

Príbeh pivárskeho klenotu aj neúspechu dua Krajňák-Kamarás v augustovom INDEXE.

O dopravných pilotoch sa toho medzi ľuďmi, ktorí v živote nesedeli v kokpite lietadla, narozpráva veľa. Napríklad aj to, že majú vysoké platy a všetko za nich robí autopilot.

Sandra Sandtnerová lieta s boeingom leteckej spoločnosti AirExplore a hovorí, že realita je niekde úplne inde.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napríklad výška platu závisí najmä od skúseností, začínajúci kopilot zarába zhruba tretinu toho čo kapitán. „Aj to však závisí od konkrétnej spoločnosti,“ približuje.

Získať letecké oprávnenie pritom nie je lacná ani jednoduchá záležitosť. Vyjde to na desiatky tisíc eur, čo mnohých záujemcov od štúdia odradí.

„Naopak, pilotmi sa stávajú aj takí, ktorých táto práca neláka a plnia skôr sen svojich rodičov,“ hovorí v titulkovom rozhovore augustového INDEXU Sandra SANDTNEROVÁ.

Keď Tom Cruise nakrúcal film Top Gun, do lietania sa zamiloval natoľko, že si urobil pilotný kurz. Spočiatku sa chcel pridať k vojenskému letectvu, pre jeho výšku sa mu to však nepodarilo. Tak si aspoň kúpil malé lietadlo (a stíhačku).

Podobné kúsky majú doma aj ďalšie celebrity. Filmové hviezdy však v skutočnosti tvoria len zlomok trhu s jednomotorovými letúnmi. Hlavná cieľová skupina väčšiny výrobcov je úplne iná.

Na letisko v českom Příbrame, kde sa nachádzajú hangáre druhého najväčšieho európskeho prevádzkovateľa lietadiel americkej značky Cirrus Aircraft, prichádzajú najmä podnikatelia a manažéri firiem. Prečítajte si zaujímavú reportáž o prevádzkovaní biznisu s malými lietadlami.

Developerská spoločnosť Alto Real Estate vznikla len vlani, stoja však za ňou známe mená, ktoré odišli z konkurenčnej Penta Real Estate. Jej zakladateľom je expartner Penty Jozef Oravkin, ktorý si z nej priviedol aj ďalších ľudí. Vrátane Rastislava Valoviča, ktorý sa stal generálnym riaditeľom Alto Real Estate.

Oravkin si v rámci vyrovnania s Pentou do svojej novej firmy odniesol aj viacero developerských projektov. V súčasnosti tak dokončuje štvrtú vežu Sky Parku a pripravuje projekt pri budove Národnej banky Slovenska.

Rezidenčný segment napriek tomu považuje za stabilný v porovnaní s kancelárskym. "V Bratislave môžeme v nasledujúcom období predpokladať 30- až stotisíc požiadaviek na nové byty," vysvetľuje Rastislav VALOVIČ v rozhovore pre INDEX.

Obec Liptovské Revúce pod Donovalmi leží v úzkej doline medzi národnými parkmi Veľká Fatra a Nízke Tatry. Až gýčovo krásna dedinka sa tiahne sedem kilometrov popod horami a pre milovníkom turistiky je vstupnou bránou do Veľkej Fatry.

„Narodil som sa tu. Je tu pokoj a krásna príroda, a aj preto to tu mám tak rád,“ hovorí s nadšením v hlase Tomáš Maroš.

V budove miestnych potravín vybudoval pivovar Čierny kameň, ktorého názov odkazuje na najnavštevovanejší vrch hrebeňa Veľkej Fatry. Jeho podnik možno nie je na Slovensku až taký známy, ale z hľadiska kvality a šírky portfólia patrí k skrytým pokladom pivovarníckej komunity.

Skromný introvert pritom hovorí, že od alkoholu už tri roky abstinuje. Tvrdí však, že práve to mu, paradoxne, pomáha pri varení piva, lebo mu to zintenzívnilo zmysel pre nové chute.

Vážení čitatelia, ak nás radi čítate, no nepatríte ešte do klubu predplatiteľov, využite výhodnú ponuku na predplatné a získajte ho so zľavou na index.sme.sk/predplatne.

Vopred ďakujeme za priazeň.