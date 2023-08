Čína do slnka a vetra investuje miliardy. Európe hrozí ďalšia závislosť

Osem z desiatich solárnych panelov sa vyrobí v Číne.

Európska únia sa rozhodla investovať miliardy eur do obnoviteľných zdrojov energie s cieľom stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou. Keď Rusko vlani vo februári napadlo Ukrajinu a radikálne znížilo množstvo plynu smerujúceho na Západ, EÚ svoju snahu ešte vystupňovala.

Ukazuje sa, že to nestačí. Do obnoviteľných zdrojov (OZE) sa mimoriadne intenzívne tlačí Čína. Dominuje vo výrobe batérií do elektromobilov, ale aj solárnych panelov, ktoré sú v EÚ v súčasnosti mimoriadne žiadané.

Ak sa Európa nepoponáhľa, odborníci varujú pred ďalšou závislosťou na autoritárskom štáte.

Aký veľký má náskok

Podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) sa v tomto roku globálne do obnoviteľných zdrojov, prenosových sústav, nízkoemisných palív a batériových úložísk investuje 1,7 bilióna eur.

Kým pred piatimi rokmi šiel do fosílnych palív rovnaký objem peňazí ako do OZE, v súčasnosti je to jedna ku trom v prospech zelených riešení.