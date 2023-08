Desaťtisícom živnostníkov sa menia sociálne odvody, musia si zmeniť platby poistného

Lehota na úhradu poistného za júl uplynie 8. augusta.

BRATISLAVA. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za vlaňajšok podali daňové priznanie v riadnej lehote do konca marca, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl im uplynie 8. augusta. Poisťovňa preto odporúča živnostníkom, aby si upravili platby vo svojich bankových trvalých príkazoch.

V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Sociálna poisťovňa počas uplynulého mesiaca informovala viac ako 174-tisíc živnostníkov o ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla. Takmer 35-tisíc oznámení sa týkalo vzniku a zániku sociálneho poistenia a vyše 139-tisíc živnostníkov dostalo informáciu o zmene vo výške poistného.

Väčšina samostatne zárobkovo činných osôb, teda približne 70 %, bude naďalej platiť minimálne poistné. Maximálne poistné bude od júla uhrádzať len 97 živnostníkov.

Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl do 8. augusta sa netýka tých živnostníkov, ktorí si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina ľudí dostane zo Sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra. Dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.

Minimálne sociálne odvody pre SZČO v súčasnosti dosahujú 200,72 eura mesačne. Ide o 33,15 percenta z minimálneho vymeriavacieho základu v sume 605,50 eura.

Najvyššie možné sociálne odvody pre SZČO v tomto roku predstavujú 2 810,11 eura, čo je 33,15 percenta z maximálneho vymeriavacieho základu v sume 8 477 eur. Od začiatku budúceho roka sa minimálne sociálne odvody pre SZČO zvýšia na 216,13 eura mesačne a najvyššie možné sociálne odvody na 3 025,93 eura mesačne.