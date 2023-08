Pre dotácie na obnovu domov zavedieme zálohové platby (rozhovor)

Výmenu okien pre ohrozené skupiny preplatíme na sto percent, hovorí zástupkyňa riaditeľa SAŽP Kristína Korčeková.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dnes už exminister životného prostredia Ján Budaj na jar tohto roka povedal, že do júla sa Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP) podarí zazmluvniť minimálne deväťtisíc záujemcov, ktorí vlani na jeseň a tento rok na jar požiadali o dotáciu na zateplenie alebo výmenu kotla (obnovu domov).

Tento plán sa nepodarilo splniť, namiesto toho prišla výmena vedenia SAŽP. Nová zástupkyňa riaditeľa Kristína Korčeková tvrdí, že veci sa už rozbehli.

„Žiadosti vyhodnocujeme aj v sobotu a mobilizujeme kvalifikovanú pracovnú silu z iných oddelení agentúry,“ hovorí s tým, že denne vyhodnotia stovku žiadostí.

Na jeseň chce pritom agentúra spustiť už štvrté kolo dotácií, počíta sa aj so zjednodušenými schémami pre ľudí ohrozených energetickou chudobou. Podmienkou už nebude počet detí či ich zdravotné postihnutie.

„Takýmto nastavením sme síce netrafili úplne mimo nášho cieľa, minimálne však dosť ďaleko,“ hovorí v rozhovore pre INDEX Kristína KORČEKOVÁ.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sedemkrát sa musel chodiť pýtať, no odpovede ani dotácie na dom sa nedočkal Čítajte

Čo sa v rozhovore dočítate: Či SAŽP stíha vyhodnotiť všetky žiadosti do 15. augusta.

Aké chyby najčastejšie nachádzajú v žiadostiach.

V čom by malo byť iné štvrté kolo dotácií.

Či opätovne vznikne zvýhodnená výzva a či pripadá do úvahy aj predfinancovanie obnovy.

Prečo sa po vymenovaní úradníckej vlády menilo vedenie SAŽP?

Svoje odstúpenie ponúkol sám bývalý riaditeľ Michal Maco. Stalo sa tak vraj po tom, čo vláda prijala uznesenie, ktoré nariaďovalo vyhodnotiť všetky žiadosti do polovice augusta.

Ak si dobre pamätám, povedal, že s takýmto rozhodnutím nemôže súhlasiť, respektíve ho nepovažuje za reálne a podľa neho vláda agentúru v tejto situácii nepodržala.

Zbytočne sa to komplikovalo

Predtým ste pôsobili na pláne obnovy. Boli ste spokojná s tým, ako SAŽP riadila dotácie na obnovu domu?

Nie úplne, aj keď sa to časom zlepšovalo. Tento projekt bol vlajkovou loďou plánu obnovy. Ide o jednu z najväčších alokácií na jedno opatrenie, pričom peniaze sa vyplácajú fyzickým osobám.

Aj preto sme mu na Úrade vlády venovali zvýšenú pozornosť, mali sme väčší prehľad o tom, čo sa deje a zároveň sme oveľa viac vnímali, čo všetko nefunguje.

Čo bol najväčší problém?

Vnímala som to tak, že so SAŽP sme sa na niečom dohodli, v realite sa to však nestalo. Predpokladám, že za tým bol strach z rizika, ktoré prináša zmena už rozbehnutých vecí.

Čo ste z pozície plánu obnovy v dotáciách identifikovali ako nadbytočné?

Napríklad podmienku trvalého pobytu pri pilotných kolách (vlani na jeseň, pozn. red.), ale aj ďalšie veci, ktoré sa do dotácií dostali len vďaka politickému tlaku. Ak však Úrad vlády nemal od Európskej komisie niečo vyslovene zakázané, nemohol takéto rozhodnutia blokovať. Časom sa však ukázalo, že takýto goldplating (úprava podmienok nad rámec požiadaviek EÚ, pozn. red.) sťažuje procesy, zhoršuje komunikáciu a spomaľuje vyhodnocovanie.

Jedno z pilotných kôl, takzvané zvýhodnené, sa zameriavalo na rodiny so štyri a viac deťmi, prípadne s postihnutým dieťaťom. Bolo takéto nastavenie správne?

Nemyslím si. Idea vytvoriť dotáciu aj pre znevýhodnených občanov existovala síce od začiatku, cieliť však mala na obyvateľov trpiacich energetickou chudobou. Lenže na Slovensku dlhodobo chýba jej definícia. Navrhli sme preto približné skupiny, ktoré by sa za energeticky chudobné dali považovať.

Potom do procesu vstúpili politické preferencie a pôvodný návrh, ktorý napríklad zahŕňal aj dôchodcov, sa okresal na viacdetné rodiny a rodiny s postihnutým dieťaťom.

To však nie je dostatočným ukazovateľom energetickej chudoby. Dá sa povedať, že sme síce netrafili úplne mimo nášho cieľa, minimálne však dosť ďaleko.

Vyhodnotíme sto žiadostí denne

Zvýhodnená dotácia je už kompletne vyhodnotená. Čo zvyšok?